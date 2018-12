Taylor Swift e Joe Alwyn a braccetto per New York | vanno a pranzo con i fratelli di lui

Taylor Swift : il videoclip di “Look What You Made Me Do” ha superato il miliardo di view : Non è la prima volta che Tay Tay raggiunge un traguardo del genere The post Taylor Swift: il videoclip di “Look What You Made Me Do” ha superato il miliardo di view appeared first on News Mtv Italia.

Il tour di Ed Sheeran è il più ricco del 2018 : la classifica con Taylor Swift e Beyoncé : Il tour di Ed Sheeran è quello che ha incassato di più nel 2018. Lo rende noto la rivista specializzata Pollstar che stila la classifica dei tour internazionali di maggiore impatto economico nel corso dei 12 mesi che stanno per volgere al termine. Al primo post delle tournée internazionali più fruttuose dell'anno c'è il tour di Ed Sheeran. Il cantautore inglese ha venduto oltre 4,8 milioni di biglietti in tutto il mondo par ad un incasso di ...

Giuseppe Giofrè - da Amici al corpo di ballo di Britney Spears : aveva già lavorato con Taylor Swift : Dalla Calabria agli States: Giuseppe Giofr è, vincitore di Amici 11 , ha realizzato il suo più grande sogno, per sua stessa ammissione. Il ballerino lanciato dal talent di Maria De Filippi, infatti, è ...

Taylor Swift : i fan hanno notato una sosia della cantante a Miss Universo 2018

Camila Cabello ha raccontato il primo incontro con Taylor Swift e come sono diventate BFF : "Ho sentito che eravamo persone molto simili"

Capodanno con Taylor Swift : il «Reputation tour» sbarca su Netflix - : Il concerto epico è caratterizzato da spettacoli pirotecnici, fuochi d'artificio, palchi multipli e, ovviamente, un cobra alto 20 metri di nome Karyn. «Avete reso questo tour così follemente ...

Taylor Swift era alla prima del nuovo film del fidanzato ma nessuno l'aveva notata : Anche questa volta niente red carpet insieme

Taylor Swift compie 29 anni : cosa fa l'ex celebrity più pagata del mondo? : Lunga e corta, liscia e riccia e anche spettinata e crespa , come le viene quando fa sport o gira tenuta casual in città, la porta a meraviglia. Con quell'aria tutta sua. Indossa la frangetta , con ...

Taylor Swift : 29 anni da pop star : Regina del pop, certo, ma anche della cronaca rosa grazie ai numerosi amori con i quali ha riempito i rullini dei paparazzi e le pagine dei giornali di settore, nonostante non abbia mai voluto ...

Un nuovo album di Taylor Swift già in cantiere dopo Reputation snobbato dai Grammy? Spuntano i primi strani titoli : Reputation non ha convinto la Recording Academy, che l'ha snobbato in fase di decisione delle nomination per la prossima edizione dei Grammy, ma l'apparizione di alcuni titoli online fa propendere per l'idea che un nuovo album di Taylor Swift sia già in cantiere da qualche tempo. Nuove tracce accreditate alla voce della popstar del Tennesse - reduce dal Reputaton World Tour record di incassi ma anche dal flop di nomination ai Grammy 2019 per ...

L'elenco delle nomination ai Grammy Awards 2019 - da Lady Gaga a Taylor Swift : Ufficializzate dalla Recording Academy tutte le nomination delle varie categorie ai Grammy Awards 2019. La 61° edizione della cerimonia, in cui verranno aggiudicati i premi musicali più rilevanti per ogni artista, andrà in onda il prossimo 10 febbraio allo Staples Center di Los Angeles. I nomi dei candidati ai Grammy Awards 2019 avrebbero dovuto essere rivelati due giorni fa ma, come ha spiegato la Recording Academy (l'associazione di ...

