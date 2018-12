Tare | ' Ho avuto paura per me e la famiglia a Roma Su Milinkovic'

Tare : 'Ho rifiutato proposte importanti - Lazio scelta di cuore. Ho avuto paura per la mia famiglia. Su Milinkovic...' : SULL'AFFARE MILINKOVIC E LE VISITE CON LA FIORENTINA - 'In quei minuti ero la persona più sicura del mondo che Milinkovic, nonostante fosse andato lì, avrebbe deciso di venire alla Lazio . La sera ...

Pellegrini spegne il mercato : 'Voglio divenTare il capitano della Roma. In passato ho avuto un grave problema al cuore' : Tecnica di base? Modric è il migliore al mondo. Fase di interdizione? Kantè. Quando ci abbiamo giocato in nazionale, ricordo che ti stava tre metri dietro e lo sentivi arrivare. Non si ferma mai! ...