Superluna di sangue | stelle cadenti e congiunzioni | gli eventi imperdibili del cielo di

(Di martedì 1 gennaio 2019) Gennaio è il primo mese dell’anno secondo il calendario gregoriano e il secondo mese dell’inverno nell’emisfero boreale (dell’estate nell’emisfero australe). Scopriamo qualiastronomici ci riserva.Il 2019 inizia con tanti suggestiviastronomici, dove protagonista sarà la Luna, che il 21 sarà rossa e grande, pronta a regalare l’ultima eclissi totale visibile dall’Italia per alcuni anni. Da non perdere anche la congiunzione tra Venere e la Luna calante e le primedell’anno, le Quadrantidi.Nel dettaglio, partiamo dalla nostra stella: il Sole si trova nella costellazione del Sagittario fino al 20, poi passa in quella del Capricorno. La durata del giorno aumenta di circa 50 minuti dall’inizio del mese. Il 3, alle ore 06:19 ora italiana, la Terra si trova nel punto più vicino al Sole nel corso della sua orbita, ...