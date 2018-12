Sicilia | salvo lo speleologo ferito dentro l’Abisso del Vento

meteoweb.eu

: @SalvoLaRosatv @marinaturco1 @teatromassimo Auguri a voi e buon 2019 #cututtuucori e a famiglia un abbraccio salvo dalla tua sicilia - ZappullaNatalia : @SalvoLaRosatv @marinaturco1 @teatromassimo Auguri a voi e buon 2019 #cututtuucori e a famiglia un abbraccio salvo dalla tua sicilia - AlbertoSamona : A 'Bar Sicilia' un augurio speciale con Peppe Giuffrè e Salvo Piparo, fra cibo e tradizione | VIDEO |… - ilSicilia : +++ VIDEO +++ Puntata speciale di 'Bar Sicilia' per dire addio 2018 e dare il benvenuto al nuovo anno. Ospiti d'ecc… -

(Di lunedì 31 dicembre 2018) Si è concluso nella tarda serata di ieri l’interdi soccorso per portare inunorimastol’Abisso del, la grotta in territorio di Isnello (Palermo), alle pendici di Cozzo Balatelli, che ha uno sviluppo di circa 2 km e una profondità di 220 metri. Sul posto hanno operato i tecnici di soccorso speleologico della X Delegazione del Soccorso alpino e speleologicono. L’uomo, un 50enne catanese, stava effettuando un’escursione insieme ad altri compagni che fanno parte di gruppi speleologici dellaorientale e che stavano compiendo esplorazioni nei vari rami in cui si sviluppa il complesso sistema dell’Abisso del. Nel tardo pomeriggio, mentre si trovava ad una profondità di circa 90 metri, è scivolato riportando un trauma alla spalla sinistra. Loè stato soccorso dai suoi compagni, alcuni dei ...