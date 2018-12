Servizi Italia | CdA decide interruzione di una partnership in Brasile

Servizi Italia prosegue l'acquisto di azioni proprie : Servizi Italia ha acquistato , dal 17 al 21 dicembre 2018, n. 14.206 azioni ordinarie, pari allo 0,045% del capitale sociale, al prezzo unitario medio di 3,026 euro per un controvalore complessivo di ...

Gruppo FS - crescono apprezzamenti per Servizio regionale Trenitalia : Sono in aumento le persone che apprezzano il trasporto regionale e i servizi offerti da Trenitalia, Gruppo FS Italiane,: è quanto emerge dall'ultima indagine di customer satisfaction condotta dall'...

Battisti - i Servizi brasiliani : l'Italia non ha mosso gli 007 : A puntare il dito contro l'Italia sono adesso alcuni tra i più importanti esponenti dell'Abin, i servizi segreti verde-oro che in un'informativa riservata accusano il nostro Paese di non essere mai ...

FS Italiane - con app nugo acquistabili i Servizi di Brescia Mobilità : nugo coinvolge sempre più partner. Da oggi con la app del Gruppo FS Italiane per la Mobilità integrata, è possibile acquistare anche i biglietti del servizio di trasporto urbano gestito dal Gruppo ...

Report - il Servizio sul Made in Italy che non è prodotto in Italia : Il servizio di Report intitolato Pulp Fashion ha posto l'attenzione sull'alta moda non solo Italiana, ma internazionale: il risultato di questa inchiesta è sconcertante e sicuramente modifica la percezione che finora avevamo dell'abito griffato. Made in Italy con tessuti cinesi e manodopera tunisina Nel corso della puntata andata in onda il 3 dicembre scorso, Report ha mostrato l'inchiesta sull'alta moda e su cosa si nasconda dietro un abito ...

I Servizi immobiliari traino per il settore in Europa - Italia in ritardo : Preoccupano i dati dell'economia e una politica che appare penalizzante nei confronti di uno dei tradizionali motori, in tutti i Paesi, dell'occupazione e degli investimenti».

Servizi Italia - Kabouter Management ha in portafoglio oltre il 9% : La Consob rende noto che, lo scorso 29 ottobre 2018, Kabouter Management ha acquisito una quota azionaria in Servizi Italia del 9,547%, detenuta a titolo di gestione discrezionale del risparmio. A ...

Servizi Italia - aggiornamento sull'acquisto di azioni proprie : Servizi Italia , dal 26 al 30 novembre 2018, ha acquistato 18.889 azioni ordinarie, pari allo 0,06% del capitale sociale, al prezzo unitario medio di 3,112 euro per un controvalore complessivo di 58.

Persone con Disabilità in Italia lasciate spesso sole - con scarsi aiuti e pochi Servizi : spesso sole e in condizioni di vulnerabilità, i servizi loro dedicati sono scarsi e troppo poche le risorse a disposizione, mentre le loro famiglie sono costrette a supplire le mancanze delle Istituzioni nazionali e locali. Il quadro tracciato dall’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane, sulle condizioni di vita delle Persone con Disabilità nel nostro Paese non è proprio consolante. “La Disabilità è una condizione che ...

La discesa di Sky Italia nella telefonia è ormai certa : Servizio mobile ritardato? : Non ci sono più dubbi: Sky Italia debutterà nel nostro paese come operatore per la telefonia fissa e la connettività delle utenze domestiche. Decisamente più dubbi invece ci sono sulla possibilità che l'azienda si lanci anche nel settore mobile, almeno non subito. Della discesa in campo di Sky Italia nello specifico settore avevamo già parlato qualche settimana fa, ma ora possiamo commentare con i nostri lettori un indizio concreto in questa ...

Sull’Italia lo spettro della recessione : si ferma anche il settore dei Servizi : anche il fatturato dei servizi si ferma. Dopo i numeri sul commercio al dettaglio, che a settembre hanno fatto segnare un calo del 2%; e quelli sull’export, che negli ultimi mesi cresce a ritmi alquanto ridotti rispetto all’anno passato (per colpa della guerra dei dazi ma non solo), arrivano altri dati preoccupanti. Un altro comparto fondamentale d...

Amazon ottiene la licenza per svolgere il Servizio di corriere postale in Italia : La licenza l’aveva chiesta alcune settimane fa e dal 16 novembre è arrivato il via libera. Amazon ha ottenuto il permesso per svolgere il servizio di corriere postale. Il colosso americano dell’e-commerce compare infatti sull’elenco degli operatori postali aggiornato al 16 novembre e pubblicato sul sito del ministero dello Sviluppo economico, sotto le diciture Amazon Italia Logistica e Amazon Italia Transport. Amazon aveva chiesto la ...

Andamento positivo per l'indice dei Servizi di consumo italiano - +0 - 89% - - si concentrano gli acquisti su Italiaonline : Andamento positivo per il settore dei servizi di consumo italiano , nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall' indice EURO STOXX . L' indice FTSE Italia Consumer Services ha aperto a 24.303,53 ...

Luigi Bisignani - terrorismo : 'Spie indiane a Roma - cosa rischia l'Italia'. Servizi segreti - scoop inquietante : Lo dimostra la cronaca degli ultimi giorni con milioni di indirizzi 'bucati', compresi quelli dei tribunali; mentre il terrorismo stragista per ora ci ha risparmiato. Che Dio ce la mandi buona', ...