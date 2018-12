Serie A – Roma | Monchi dalla parte dei tifosi | “hanno ragione | ecco perchè”

sportfair

(Di lunedì 31 dicembre 2018)si schieradeidella: le parole del direttore sportivo giallorosso “Tutti iin genere hanno, ma quelli dellane hanno ancora di più. Perché quando si tifa una squadra così, grande non solo in Italia ma anche in Europa, bisogna vincere qualcosa“. Così il direttore sportivo giallorosso,, parlando delle contestazioni alla squadra dadeiprima delle due vittorie di fila che hanno rimesso lain corsa per la zona Champions. “Con il tempo icominceranno a capire qual è la mia idea. So che il tempo nel calcio a volte non arriva mai ma sono convinto, perché so come lavoro io e come lavorano quelli che ho intorno, che abbiamo“, aggiungeai microfoni di Sky. (Spr/AdnKronos)L'articoloA –dei: “hanno...