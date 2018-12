Serie A | le migliori giocate della 19giornata

Volley femminile - Serie A1 2019. Le migliori italiane della 13ma giornata di SuperLega. Piccinini e Merlo : esperienza al potere : Sabato sera si è disputata la tredicesima giornata 2018-2019 della serie A1 femminile. Di seguito le italiane che si sono messe maggiormente in luce in questo turno. PAOLA EGONU: Non sbaglia un colpo l’opposta azzurra che, anche nell’ultima partita dell’anno della sua consacrazione, la sfida casalinga contro Casalmaggiore, mette a segno 19 punti con una percentuale di positività del 50%. FRANCESCA Piccinini: Percentuali da ...

Basket - Serie A 2019 : i migliori italiani della 13a giornata. Un super Moraschini - Filloy aiuta Avellino nell’impresa : Andiamo a vedere quali sono stati i migliori italiani della 13a giornata della Serie A di Basket Ariel Filloy: la vittoria della giornata è senza dubbio quella della Sidigas Avellino, che è riuscita a fermare l’imbattibilità dell’Olimpia Milano. Una straordinaria prestazione dei campani, che, per una sera, dimenticano i problemi societari e fanno vivere ai loro tifosi una grande domenica. Ottimo come sempre il contributo del play ...

Le migliori Serie tv del 2018 da recuperare - da Sabrina e L’Amica Geniale a Killing Eve e American Crime Story : L'anno sta volgendo al termine ed è ora di stabilire quali sono le migliori serie tv del 2018 da recuperare. Da prodotti sorprendenti come l'italiana L'Amica Geniale e Killing Eve (con protagonista Sandra Oh, ex volto di Grey's Anatomy), al reboot vincente di Sabrina e la seconda stagione della serie antologica American Crime Story, che ha fatto incetta di premi. Killing Eve Uno degli show rivelazione dell'anno è senz'altro Killing Eve. ...

Calcio - i migliori italiani della 19ma giornata di Serie A. Fabio Quagliarella infallibile - Emanuele Giaccherini decisivo per la vittoria del Chievo : Diciannovesima e ultima giornata del girone d’andata che va in archivio insieme all’anno solare 2018 del Calcio italiano. Il turno ha regalato molte emozioni e diverse partite equilibrate decise sul filo di lana, tra cui la vittoria casalinga del Napoli per 3-2 sul Bologna ed il successo della Juventus su un’ottima Sampdoria. Sono sei i giocatori italiani andati in rete nel 19° turno, con alcune piacevoli conferme ed altre ...

Calcio - i migliori italiani della 19ma giornata di Serie A. Fabio Quagliarella infallibile - Emanuele Giaccherini decisivo per la vittoria del Chievo : Diciannovesima e ultima giornata del girone d’andata che va in archivio insieme all’anno solare 2018 del Calcio italiano. Il turno ha regalato molte emozioni e diverse partite equilibrate decise sul filo di lana, tra cui la vittoria casalinga del Napoli per 3-2 sul Bologna ed il successo della Juventus su un’ottima Sampdoria. Sono sei i giocatori italiani andati in rete nel 19° turno, con alcune piacevoli conferme ed altre ...

Le migliori Serie tv del 2018 - tra sorprendenti debutti e finali sconvolgenti : Il 2018 volge al termine e tra le cose che questo nuovo anno ci ha regalato ci sono delle serie tv particolarmente apprezzate dalla critica e dal pubblico. Vediamo quali storie di successo sono andate in onda sui network americani e quali sulle piattaforme streaming. Abbiamo scelto dieci tra le migliori proposte del 2018, da riguardare o da scoprire se le avete perse.

Le quindici Serie tv migliori del 2018 - secondo noi - : Poche conferme e molte novità. Tra titoli italiani e internazionali, distribuiti in streaming e mandati in onda, quelli che ci hanno convinto di più Rispetto al 2014 c'è stato un aumento della ...

Le 5 Serie migliori (e le 5 peggiori) del 2018 : Le 5 serie tv più belle e le 5 più brutte del 2018Le 5 serie tv più belle e le 5 più brutte del 2018Le 5 serie tv più belle e le 5 più brutte del 2018Le 5 serie tv più belle e le 5 più brutte del 2018Le 5 serie tv più belle e le 5 più brutte del 2018Le 5 serie tv più belle e le 5 più brutte del 2018Le 5 serie tv più belle e le 5 più brutte del 2018Le 5 serie tv più belle e le 5 più brutte del 2018Le 5 serie tv più belle e le 5 più brutte del ...

I 5 migliori episodi natalizi delle Serie tv - da Friends a Grey’s Anatomy e The Big Bang Theory : L'alternativa ai parenti che invadono le vostre case il 25 dicembre? Guardare (o riguardare) i migliori episodi natalizi delle serie tv. La magia di una delle notti più attese dell'anno coinvolge anche i nostri personaggi preferiti: spazio quindi ad addobbi, storie e tradizioni particolari. Ecco quindi 5 tra i migliori episodi natalizi delle serie tv che più ci hanno emozionato. Espiazioni (Buffy) Le prime stagioni di Buffy sono state una ...

Serie A - le migliori giocate della 17giornata : Eppure la stagione del centrale del Napoli è stata eccezionale, catapultandolo con forza nel discorso intorno ai "migliori centrali del mondo". Koulibaly unisce capacità di marcatura molto rare a una ...

I 10 migliori momenti delle Serie tv nel 2018 : The Americans, Il confrontoAtlanta, Il tour del museoBarry, ShakespeareBodyguard, La scena di sessoBoJack Horseman, Il discorso al funeraleGlow, Lo show nello showThe Handmaid's Tale, La punizione di SerenaHill House, Le due tempesteKilling Eve, La cenaSharp Objects, La casa delle bamboleSono state tante le serie tv che hanno segnato il 2018: alcuni dei nuovi titoli seriali hanno portato una ventata di freschezza e innovazione, mentre altre ...

I migliori 5 episodi di Natale delle Serie tv : Invece che la classica maratona di film natalizi, perché non guardare serie tv con episodi ambientati a Natale ? Le serie thanno preso così tanto campo che, ormai, possono tranquillamente sostituire i ...

Serie A - giornata 17 : un sabato ricco di partite in compagnia delle Migliori Quote di William Hill : Con la sconfitta di Bergamo sono salite a cinque le partite senza vittoria per la Lazio, che nelle precedenti quattro giornate aveva sempre pareggiato. L’avversario dei biancocelesti, il Cagliari, ha invece perso contro il Napoli la prima partita casalinga, portando a quota sei il numero di incontri che hanno mancato l’obiettivo dei tre punti. Per questo match le Quote di William Hill, il più autorevole bookmaker britannico, sorridono ai ...

Le migliori Serie tv del 2018 : McMafia - Amazon Prime Video Figlia del Best Seller di Misha Glenny (McMafia - Droga, armi, essere umani: viaggio attraverso il nuovo crimine organizzato globale), ha mixato il racconto delle rotte internazionali del crimine con la storia di una famiglia di esuli russi a Londra. Si è fatta notare anche per il protagonista: James Norton, attore classe 85 formatosi alla grande scuola del teatro inglese che secondo rumors potrebbe presto scalzare ...