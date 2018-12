Scuola | mobilità docenti e ATA ultime notizie | firmato nuovo CCNI 2019 2022

Scuola - accordo tra governo e sindacati su mobilità docenti : i presidi non potranno più trasferire gli insegnanti “a piacere” : I dirigenti scolastici non potranno più trasferire “a piacere” i docenti da un Comune all’altro. Cancellate anche la chiamata diretta e la titolarità. Con l’accordo raggiunto nei giorni scorsi sulla mobilità, il governo ha “strappato” un’altra pagina della legge 107, la cosiddetta “Buona Scuola”. Un’intesa che ha visto l’approvazione di tutte le organizzazioni sindacali. Anche la “Gilda”, che per quattro anni di seguito si era ...

Mobilità 2019/2020 e titolarità su Scuola : news del 21/12 : Dopo l’incontro del 13 dicembre, il 20 e 21 dicembre sono riprese le trattative tra le sigle sindacali e il MIUR al fine di sottoscrivere il contratto collettivo nazionale integrativo CCNI 2019/22. Tra i punti focali la Mobilità 2019/2020. E finalmente oggi 21 dicembre si è raggiunto l’accordo sull’intero articolato del CCNI Mobilità 2019/2020 voluto dalle sigle sindacali. Il contratto collettivo nazionale integrativo avrà una ...

Mobilità Scuola 2019/2020 : le ultime novità al 13/12 : ultime notizie al 13/12 – E’ ripreso oggi il confronto tra le sigle sindacali rappresentative e l’Amministrazione centrale sul tema della Mobilità nella scuola per l’anno scolastico 2019/2020. Il sindacato FLC CGIL ha emanato un comunicato stampa di cui se ne pubblica in questo articolo interamente il contenuto. Il prossimo incontro dedicato alla ripresa delle trattative sulla Mobilità è già stato fissato per il 20 e il ...

Scuola - mobilità Personale ATA 2019/22 ultime notizie : esito incontro per rinnovo contratto : Come riporta una nota diffusa da Flc-Cgil, prosegue la trattativa tra il ministero dell’istruzione e i sindacati in merito al rinnovo del contratto Collettivo Nazionale della mobilità 2019/2022, riguardante il Personale ATA. Il 6 dicembre scorso si è tenuto un nuovo incontro, dal quale è emerso che non dovrebbero esserci particolari novità rispetto al testo dell’anno scorso. Nota Flc-Cgil sul rinnovo contratto ...

Uil Scuola Precari Campania : I precari si mobilitano per la fase transitoria : Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della Uil Scuola Napoli e Campania sul sit-in di protesta che si svolgerà di giovedì 13 dicembre, alle ore 14.30 davanti la Prefettura di Napoli in piazza del Plebiscito. Uil Scuola precari Campania: Appuntamento con il sit-in di protesta di giovedì 13 dicembre ore 14.30 alla Prefettura di Napoli in piazza del Plebiscito. Una delegazione chiederà di incontrare il prefetto Napoli, 6 dicembre ...

Scuola - assunzioni docenti ultime notizie : Bussetti ‘Cambiamo regole per la mobilità’ : Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha rilasciato un’intervista al ‘Corriere della Sera’, dove il numero uno del dicastero di Viale Trastevere, ha parlato di diversi argomenti, anche di stretta attualità come il presepe nelle scuole. Bussetti, a proposito del tanto temuto ‘esodo’ verso la pensione in seguito all’introduzione della famigerata riforma pensioni del Governo Lega-M5S con Quota 100, ...

Scuola - mobilità docenti ultime notizie : presentati 2 emendamenti alla Legge di Bilancio 2019 : La questione legata alla mobilità docenti più che mai al centro della discussione politica, soprattutto tenendo in considerazione gli effetti disastrosi relativi all’introduzione della Legge 107, con l’algoritmo ‘impazzito’ del Miur e i numerosissimi trasferimenti di centinaia e centinaia di chilometri. Le proteste degli insegnanti non accennano a placarsi e a questo proposito registriamo gli emendamenti proposti dal ...

Clima di cambiamento : satelliti - mobilità sostenibile e spiagge ecologiche arrivano a Scuola : Coltivare sotto la guida dei satelliti, progettare centraline diffuse per monitorare l’inquinamento delle nostre città, ripensare la mobilità sostenibile o progettare spiagge ecologiche: sono solo alcuni dei temi al centro di Clima di cambiamento, un tour nelle scuole del Lazio nato con l’obiettivo di far conoscere alle nuove generazioni le nuove frontiere della ricerca e della sostenibilità ambientale. Si parte il 16 novembre ...

Mobilità personale Scuola : cosa cambierà : Il MIUR ha avviato la trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale integrativo (CCNI) sulla Mobilità di tutto il personale della scuola per l’anno scolastico 2019/2020. Si prospettano novità e possibili cambiamenti rispetto alle regole degli ultimi anni. Dovranno essere regolate per il prossimo triennio tutte le procedure della Mobilità per docenti, personale educativo e personale ATA. In altre parole, la Mobilità continuerà ad ...

Mobilità Scuola 2019/20 per docenti - educatori e ATA : avviata trattativa : Il Miur ha avviato la trattativa con i sindacati per il rinnovo del contratto integrativo (CCNI) sulla Mobilità 2019/20 di tutto il personale della scuola: docenti, educatori e ATA. Si prospettano novità e possibili cambiamenti rispetto alle regole degli ultimi anni. Mobilità 2019/20: novità in arrivo Sulla Mobilità 2019/20, la FLC CGIL scrive: “Il confronto avviene con i sindacati firmatari del CCNL 2016-2018 e dovrà regolare per il ...

Sciopero venerdì 26 ottobre 2018 - mobilitazione nazionale : coinvolti treni - metro - bus - Scuola e sanità : Sciopero in tutta Italia e di tutte le categorie venerdì 26 ottobre. Le sigle sindacali Usi, Cub, Sgb e Sial Cobas hanno infatti proclamato una mobilitazione generale di 24 ore per tutti i lavoratori a tempo indeterminato e determinato, con contratti precari e atipici. coinvolti tutti i settori, dalle aree pubbliche, come scuole, sanità e trasporti, alle private. Tra coloro che incroceranno le braccia ci saranno i lavoratori delle aziende dei ...