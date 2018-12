Scuola | la legge di bilancio non migliora la precarietà del settore

Legge di Bilancio 2019 - Scuola : il reclutamento docenti : Il 30 dicembre 2018 è stata approvata definitivamente la Legge di Bilancio 2019. Tra le novità apportate dalla Legge, di particolare interesse per i docenti sono quelle relative alle modifiche del decreto legislativo n.59 del 13 aprile 2017 relativo al reclutamento del personale docente. reclutamento personale docente Di seguito le modifiche apportate al decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59, con lo scopo di ridimensionare i costi per il ...

Legge di Bilancio approvata : le novità per la Scuola : La Legge di Bilancio 2019 è finalmente stata approvata in via definitiva alle 16.45 di ieri 30 dicembre 2018 in terza lettura. Le novità previste dalla nuova Legge di Bilancio per il comparto scuola Per l’anno scolastico 2018-2019, in relazione ai progetti già attivati dalle istituzioni scolastiche, si determina automaticamente una rimodulazione delle attività sulla base delle risorse finanziarie occorrenti e disponibili, anche nei confronti di ...

Scuola - precariato ultime notizie : tagli importanti nella legge di bilancio - ecco i numeri : La manovra finanziaria approvata dalla Camera include tagli importanti nel comparto Scuola, come sottolineato da una nota pubblicata dal sindacato Anief. I tagli sull’istruzione pubblica riguarderanno soprattutto gli anni 2020 e 2021, dopo gli aumenti di risorse previsti per il 2018 e 2019. In particolare, la Scuola “avrà investimenti ridotti da 48.3 a 44.4 nel giro di tre anni: meno per l’istruzione primaria (da 29.4 a 27.1), meno per la ...

Scuola - dopo la Legge Fornero altro ‘smantellamento’ : stavolta tocca alla Buona Scuola di Renzi : Lucia Azzolina, deputata del Movimento Cinque Stelle, ha postato un video sul proprio profilo Facebook, all’interno del quale la deputata Teresa Manzo ha illustrato le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2019. Lucia Azzolina ha presentato così il video: ‘La nostra Teresa Manzo ci spiega come stiamo smantellando pezzo dopo pezzo la “Buona Scuola” di Renzi. Con gli emendamenti in commissione Bilancio abbiamo ...

Insegnamento dell’educazione civica obbligatorio a Scuola : la proposta di legge della Lega : La Lega ha presentato una proposta di legge il cui scopo è quello di rendere obbligatorio l'Insegnamento dell'educazione civica nelle scuole: dalle materne alle superiori. E sarà materia di colloquio all'esame di terza media e di maturità. L'Insegnamento riguarderà la Costituzione, l'educazione alla cittadinanza digitale, la lotta al bullismo, il rispetto dell'ambiente, l'educazione alla salute e la sicurezza stradale.Continua a leggere

Scuola - tempo pieno ultime notizie : approvato alla Camera emendamento alla Legge di Bilancio 2019 : La Commissione Bilancio alla Camera ha approvato ieri sera l’emendamento alla Legge di Bilancio relativo al potenziamento del tempo pieno, con un piano pluriennale che prevede l’assunzione di 2000 docenti. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della Legge di Stabilità, bisognerà predisporre la procedura per la graduatoria del tempo pieno nella Scuola primaria. Il potenziamento del tempo pieno, naturalmente, interesserà ...

Competenze e buona occupazione : nella legge di bilancio l’integrazione Scuola-lavoro fa marcia indietro : di Luciano Benadusi, per Fondazione Giangiacomo FeltrinelliIl termine Competenze è entrato a far parte del linguaggio specialistico dall'inizio degli anni Settanta, inizialmente nella sfera del lavoro e della gestione delle risorse umane per poi penetrare in quella della formazione proponendosi come connettore fra le due sfere, antidoto al mismatch fra istruzione e occupazione. Non è un caso che i primi settori del sistema ...

Scuola - mobilità docenti ultime notizie : presentati 2 emendamenti alla Legge di Bilancio 2019 : La questione legata alla mobilità docenti più che mai al centro della discussione politica, soprattutto tenendo in considerazione gli effetti disastrosi relativi all’introduzione della Legge 107, con l’algoritmo ‘impazzito’ del Miur e i numerosissimi trasferimenti di centinaia e centinaia di chilometri. Le proteste degli insegnanti non accennano a placarsi e a questo proposito registriamo gli emendamenti proposti dal ...

Scuola - Legge di Bilancio 2019 : ecco tutte le priorità - infanzia e Sud col circoletto rosso : I parlamentari di Movimento 5 Stelle e Lega delle Commissioni di Camera e Senato si sono riuniti per stabilire le priorità del comparto Scuola da inserire nella Legge di Bilancio 2019. E’ evidente e risaputo che le risorse sono quelle che sono e che, di conseguenza, bisognerà agire in maniera oculata, tenendo presente che le esigenze sono tante. Come sottolineato da un articolo pubblicato in data odierna dal quotidiano economico ...

Scuola - Legge di Bilancio 2019 : in arrivo raffica di emendamenti - ecco quali : La Legge di Bilancio 2019 è in dirittura d’arrivo. Il testo è approdato in Parlamento e nei prossimi giorni si passerà alla presentazione degli emendamenti: la manovra finanziaria, in ogni caso, dovrà essere approvata entro fine anno. Anche per quanto riguarda l’argomento Scuola, come per altre questioni, è prevista una raffica di emendamenti, soprattutto dalle forze politiche dell’opposizione. Anche il sindacato Anief, come ...

Stipendi Scuola ultime notizie : Legge di Bilancio 2019 prevede 500 euro annui : La Legge di Bilancio ha stanziato per l’aumento contrattuale dello Stipendio dei dipendenti pubblici, 1,1 miliardi di euro per il 2019 e 1,425 miliardi per il 2020 che diventeranno 1,775 miliardi dal 2021. A conti fatti, nelle buste paga del personale scolastico dovrebbero arrivare circa 500 euro di aumento all’anno, poco più di 40 euro lordi al mese. A darne notizia è l’edizione odierna del quotidiano economico ‘Italia ...

Legge di Bilancio 2019 e Buona Scuola : le differenze : È durata meno di 2 anni la Buona Scuola di Matteo Renzi. Il nuovo governo ha inserito nella bozza della Legge di Bilancio 2019 la “Revisione del sistema di reclutamento dei docenti scolastici”. Con l’approvazione dell’art. 58 il FIT non esisterà più e verrà sostituito da un ‘percorso annuale di formazione iniziale e prova’. A differenza del FIT che prevede un percorso di 3 anni con l’iscrizione a una graduatoria regionale a esaurimento per gli ...

Scuola - rete studenti e UDU : ‘Vergogna - zero investimenti nella Legge di bilancio 2019’ : Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa inviatoci da UDU (Unione degli Universitari) riguardante i mancati investimenti del Governo su Scuola e università, alla luce del nuovo testo della Legge di bilancio 2019. UDU: ‘Vergogna, zero investimenti nella Scuola nella manovra di bilancio 2019’ UDU – Il Governo ha varato la manovra di bilancio 2019, confermando quelle che erano le anticipazioni uscite gli scorsi giorni, e ...

