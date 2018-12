Scuola | 31 dicembre 2018 | cosa scade oggi?

Iscrizioni Miur Scuola 2019/ Registrazioni online da domani 27 dicembre : come scegliere - fino a che data : Iscrizioni Miur Scuola 2019, Registrazioni online dal 27 dicembre: i criteri per la scelta, i tempi e le modalità. Tutte le informazioni sull'iter

Scuola - precariato ultime notizie : esito incontro Miur-delegazione precari del 20 dicembre : Il sindacato Flc-Cgil ha riferito del presidio tenutosi ieri, giovedì 20 dicembre, presso la sede del Ministero dell’Istruzione in Viale Trastevere, presidio a cui hanno partecipato i lavoratori precari della Scuola, vale a dire i docenti di Scuola primaria, infanzia e secondaria, personale ATA ed ex co.co.co., per la rivendicazione dei loro diritti. Il dottor Rocco Pinneri ha ricevuto una delegazione in rappresentanza dei lavoratori. Si è ...

Sciopero Scuola oggi 10 dicembre : giustificazione obbligatoria in caso di lezioni sospese : Atteso per oggi lo Sciopero della scuola del 10 dicembre, proclamato dal sindacato SAESE, a causa del quale le lezioni saranno a rischio in tutta Italia. Aderiscono all'agitazione di questa mattina i docenti e il personale ATA, come si legge nel comunicato ufficiale del Miur (Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca). Sono molti gli studenti che si domandano l'iter da seguire in caso di lezioni sospese. Per loro si profila la ...

Sciopero Scuola : docenti e personale ATA protestano lunedì 10 dicembre : Lezioni non garantite a scuola per lunedì 10 dicembre 2018. Il sindacato SAESE ha proclamato uno Sciopero nazionale, che andrà a coinvolgere docenti e personale ATA negli istituti scolastici. Ad annunciarlo è stato anche il MIUR attraverso la nota n° 33383. Ad incrociare le braccia per l’intera giornata saranno tutti i lavoratori, indipendentemente dalla tipologia di contratto stipulato. Dunque, non protesteranno solamente i precari. Pertanto, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 dicembre : Buona Scuola – Il generale condannato per la trattativa Stato-mafia tiene lezione : iL generale Il messaggio di Mori ai pm: “Spero di vederli morti” L’anatema – L’ex direttore del Sisde attacca il magistrato “che parla dopo il giudizio” sulla trattativa, cioè Di Matteo E dice: “Voglio vivere a lungo per veder morire i miei nemici” di Giuseppe Lo Bianco e Sandra rizza Memento Mori di Marco Travaglio Farà piacere ai pm Di Matteo, Teresi, Tartaglia, Del Bene e all’ex pm Antonio Ingroia, apprendere dalla viva ...

Sciopero Scuola del 10 dicembre : lezioni a rischio in tutta Italia : Un nuovo Sciopero della scuola è stato indetto per la giornata del 10 dicembre 2018 dal sindacato SAESE, a cui aderiranno i docenti e il personale Ata. Si tratta della seconda protesta in meno di due settimane nel mondo scolastico, dopo la mobilitazione del 30 novembre scorso. A causa della mobilitazione di insegnanti e Ata, le lezioni saranno a rischio in tutta Italia. A dare l'annuncio ufficiale dello Sciopero è stato il Miur (Ministero ...

Vacanze di Natale 2018 : il 21/22 dicembre l’ultimo giorno di Scuola - poi si torna sui banchi il 7 gennaio : dicembre è ormai iniziato e mancano poche settimane all’inizio delle Vacanze di Natale 2018: l’ultimo giorno di scuola prima delle festività natalizie sarà il 21 dicembre per chi non va a scuola il sabato, il 22 dicembre per chi invece termina il sabato la propria settimana didattica. Dopo la pausa natalizia, tutti gli studenti torneranno sui banchi il 7 gennaio. L'articolo Vacanze di Natale 2018: il 21/22 dicembre l’ultimo ...