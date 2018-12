Scontro mortale sull' A1

Roma - Scontro mortale in galleria : per un 24enne non c’è stato niente da fare : Incidente tremendo poco dopo le 7 di sabato, 3 novembre, 2018, mattina. Uno schianto tra un furgone e un’auto che non ha lasciato scampo al giovane conducente della macchina coinvolta. La vittima è un ragazzo di 24 anni, morto sul colpo. Nello scontro sono rimaste ferite altre persone, tre stranieri che stavano andando al lavoro, ma non in modo grave. L’incidente si è verificato di mattina presto all’interno della galleria Appia, sul ...