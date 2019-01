Scontri Inter-Napoli - arrestato Piovella. Indagato fondatore Viking

tg24.sky

(Di lunedì 31 dicembre 2018)La misura nei confronti del capo ultrà dell'è stata disposta su richiesta della Digos. Il leader deiNino Ciccarelli è stato invece sentito ieri in questura. Ha già scontato 12 anni in carcere e nei suoi confronti è ancora in corso un Daspo di 5 anniParole chiave: