Scontri Inter-Napoli | arrestato il capo ultrà nerazzurro Marco Piovella

Scontri Inter-Napoli - pesanti accuse per il capo ultras nerazzurro : rissa aggravata - omicidio e non solo… : Marco Piovella, il 34enne leader della curva nord dell’Inter, è stato arrestato a seguito degli Scontri post Inter-Napoli: i dettagli rissa aggravata, lesioni, omicidio e violazioni degli articoli 6 e 6 ter della legge 401/1989. Queste le accuse a carico di Marco Piovella, il 34enne leader della curva nord dell’Inter, arrestato stamane a Milano. L’attività investigativa condotta dai poliziotti della digos della questura ...

Scontri Milano : arrestato capo ultras Inter sentito sabato : Marco Piovella, uno dei capi degli ultras dell'Inter, e' stato arrestato in relazione agli Scontri avvenuti prima della partita Inter-Napoli. Il nome di Piovella era stato fatto nei giorni scorsi da Luca Da Ros, uno dei tre tifosi arrestati, come l'organizzatore del raid contro la colonna di tifosi napoletani, nel corso del quale era morto Daniele Berardinelli, investito da un auto di cui si cerca ancora il guidatore. Lo ...

