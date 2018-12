Schianto tre giorni dopo la festa di fidanzamento | Kelsey muore a 21 anni davanti al

Schianto nel tratto aretino dell'A1 : tre feriti e chilometri di code : Pomeriggio di code in A1 tra le uscite Valdichiana e Monte San Savino in direzione Firenze per un incidente. Il tratto è stato temporaneamente chiuso, per permettere i soccorsi e poi riaperto. Si ...

Catania - tragico Schianto in scooter : Gabriele muore a 17 anni mentre va al lavoro : La vittima è Cristoforo Gabriele Di Primo. Il 17enne si stava recando al lavoro con la sua moto in una azienda agricola di famiglia quando, per motivi ancora da accertare, ha impattato contro un furgone che proveniva dalla direzione opposta. Uno schianto frontale che non gli ha lasciato scampo.Continua a leggere

Schianto tra Maserati e un auto : tre feriti : Poco dopo le 12.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via dell'Artigianato a Schio per lo scontro tra due auto: tre feriti. I pompieri accorsi dal locale distaccamento hanno messo in sicurezza i ...

Turchia - Schianto di un treno ad alta velocità : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Pozzuoli - travolge e uccide uomo durante gara clandestina tra auto : arrestato - Schianto frontale a oltre 100 Km/h : I carabinieri di Pozzuoli , Napoli, hanno arrestato per omicidio stradale un 21enne che gareggiando in auto con un coetaneo nella notte tra venerdì e sabato provocò un incidente costato la vita a un ...

Foggia - terribile Schianto tra auto e furgone : Mario muore a 45 anni - tre feriti : Il terribile incidente stradale lungo la strada statale 17 nel tratto che collega Foggia a Lucera. La vittima è il 45enne Mario Franciolini che era alla guida di una vettura che ha tamponato violentemente il furgone. feriti i due passeggeri che viaggiavano con lui e il conducente dell'altro mezzo.Continua a leggere

Belluno. Tremendo Schianto sotto la galleria : un morto e due feriti - viabilità in tilt : Impatto violentissimo alle 7 del mattino fra più auto e un camion. La tragedia fra Santo Stefano e Auronzo, in Cadore. L'uomo deceduto sarebbe originario di Sappada.Continua a leggere

Cremona - Schianto in auto mentre vanno a scuola : morto un 16enne - feriti i suoi due amici : Il 19enne alla guida e il passeggero 17enne sono in ospedale ma non in pericolo di vita. Andavano a lezione alla scuola Casearia di Pandino

Schianto alla strettoia - due persone ferite : CASTELLEONE - Schianto fra due auto, con due persone ferite, in zona cimitero. Poco prima delle 9 di mercoledì 7 novembre, in una delle strettoie più temibili del centro abitato di Castelleone , l'...

Treno deraglia - è strage sui binari : 18 morti e oltre 180 feriti IL VIDEO DELLO Schianto : Tragedia sui binari. Un Treno è deragliato provocando almeno 18 i morti e oltre 180 feriti. Un terribile incidente documentato anche da un VIDEO dove si vede il Treno, che supera i 150 km/h di...