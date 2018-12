Sassari Spray urticante alla festa dei 18enni | panico totale Ragazza soccorsa in

fanpage

: Sassari: spray urticante alla festa privata, panico tra 200 giovani - MediasetTgcom24 : Sassari: spray urticante alla festa privata, panico tra 200 giovani - FRANCESC0PAGANO : RT @MediasetTgcom24: Sassari, spray urticante alla festa di compleanno: nessun ferito #sassari - MediasetTgcom24 : Sassari, spray urticante alla festa di compleanno: nessun ferito #sassari -

(Di lunedì 31 dicembre 2018) Unaprivata tra giovanissimi è stata rovinata dsostanza. Aria irrespirabile, centinaia di persone in fuga: si è rischiato il peggio, ma fortunatamente non ci sono feriti. Al momento non risulta presentata alcuna denuncia.