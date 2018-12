San Silvestro e Capodanno | perché uno è festivo e l’altro no?

Programmi TV di stasera - lunedì 31 dicembre 2018. Musica - Circo e Cinema per San Silvestro : Hotel Transylvania 2 Rai1, Rai2, Rai3, Canale5, La7, Tv2000, SkyTg24, RaiNews: ore 20.30: Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Dal Palazzo del Quirinale il consueto appuntamento con il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Rai1, ore 21.00: L’Anno che verrà Torna il grande spettacolo del Capodanno di Rai1. Sarà Matera, Capitale Europea della Cultura 2019, la cornice de L’Anno che ...

Notte di San Silvestro : perché ci si veste di rosso? : Sono tante le tradizioni che tendiamo a rispettare, ogni anno, nella Notte di Capodanno: ma cosa c’entra il vestirsi di rosso? Quali sono le origini di questa usanza? Secondo alcuni risalirebbe ai tempi dell’Impero Romano con Ottaviano Augusto nel 31 secolo a.c., quando sia uomini e donne indossavano qualcosa di rosso per il Capodanno Romano, come buon auspicio per la salute e per la propria vita personale ma anche per potere e ...

Notte di San Silvestro : le origini storiche dei festeggiamenti - simboli - usanze e le tradizioni più curiose in Italia e nel Mondo : Manca ormai pochissimo alla fine del 2018 e tra poche ore si darà il via ai festeggiamenti della Notte di Capodanno: da dove hanno origine? Il calendario gregoriano, quello attualmente in uso nella maggior parte dei Paesi del Mondo, entrato in vigore con la bolla papale “Inter Gravissimas”, deve il suo nome al papa Gregorio XIII, che lo introdusse, nel 1582, come revisione di quello precedentemente in vigore, il calendario giuliano, introdotto ...

31 Dicembre - è la Notte di San Silvestro : tutto su vita e opere - leggende - patronati e proverbi : Nell’ultimo giorno dell’anno si ricorda San Silvestro, 33° Vescovo di Roma, Papa dal 314. Di lui è noto solo che era figlio di Rufino e di Giusta e che, rimasto orfano in tenera età, la sua educazione venne affidata a Girino, un sacerdote sotto la cui guida Silvestro meritò di essere iscritto tra i chierici di Roma. E’ noto che percorse tutti i gradi della carriera ecclesiastrica, ordinato sacerdote da San Marcellino. Nel 313 gli imperatori ...

Notte di San Silvestro : ecco perché il 31 dicembre si celebra questo Santo : A San Silvestro è un Santo il cui nome è diventato sinonimo dei festeggiamenti della Notte di Capodanno, non perché fosse particolarmente allegro, ma semplicemente perché morì il 31 dicembre del 335, e venne ben presto venerato come Santo dalla città di Roma. Al suo nome sono legati eventi importanti per Roma ed il Cristianesimo: è stato papa al tempo di Costantino, l’imperatore che riconobbe ai cristiani la libertà di culto. Riformò il ...

Sangue sul cenone di San Silvestro : lite in pescheria finisce a colpi di pistola - due feriti nel Napoletano : TORRE ANNUNZIARA - lite e sparatoria in pescheria: due feriti. Sangue nel centro di Torre Annunziata. Due uomini sono stati gambizzati in serata alla pescheria 'O Vangelista di via Roma, a Torre...

Atletica - San Silvestro di corsa : spettacolo tra Bolzano e Roma con tante stelle italiane e internazionali : San Silvestro è come sempre ricco di eventi per l’Atletica leggera, nel pomeriggio di lunedì 31 dicembre andranno in scena due appuntamenti tradizionali: la 44^esima del BOclassic a Bolzano e l’ottava edizione dell’Atleticom We Run Rome a Roma. Si tratta in entrambi i casi di gare di 10 chilometri con dei parterre particolarmente interessanti. In Alto Adige, infatti, spiccano Yeman Crippa (bronzo agli Europei sui 10000 metri), ...

Verso il countdown per il 2019 Dove trascorrerete la notte di San Silvestro nella Marsica? : ... ma anche con spettacoli di magia, casino e Burlesque e musica disco dopo la mezzanotte. Gran richiesta e opportunità per il capodanno a Ovindoli, per chi dopo il veglione vuole trascorrere il 1 ...

Focus Neve – Meteo San Silvestro : L’ultimo giorno del 2018 vedrà l’arrivo di un impulso d’aria fredda che apporterà precipitazioni e un calo termico sulle regioni del medio adriatico e del Sud Italia. Quote Neve al Centro Sud – San Silvestro A partire da questa sera di domenica 30 dicembre, le prime nevicate saranno possibili lungo la dorsale appenninica meridionale dai 1200m. Per San Silvestro avremo fenomeni nevosi in progressivo calo sui ...

Capodanno : campagna della polizia per un San Silvestro senza incidenti : La polizia, come ogni anno, è impegnata nella campagna d’informazione e sensibilizzazione sull’uso corretto e consapevole dei fuochi artificiali: Lillo & Greg e Boldi-De Sica sono i testimonial d’eccezione. “Gli attori, con il loro modo ironico, nei tre spot presenti sulle piattaforme social della polizia di Stato, mandano un messaggio forte contro l’utilizzo dei fuochi illegali che può provocare anche gravi ...

Oroscopo di domani 31 dicembre con stelline : San Silvestro 'col botto' per Cancro e Leone : L'Oroscopo di domani 31 dicembre 2018 parte in grande stile svelando la classifica e le previsioni zodiacali su amore e lavoro. Sotto indagine in questo contesto, come da prassi da tempo consolidata, l'Astrologia applicata ai primi sei segni. Ansiosi di mettere in risalto i migliori e i peggiori tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine? Nella sestina appena enunciata si cela senz'altro il segno più fortunato del giorno di San ...

Balli - feste e cenoni nella notte di San Silvestro : Grazie all'evento ' A Macerata tutti i Capodanni del mondo' si potrà festeggiare il 2019 , quasi, a tutte le ore, in un programma di brindisi e degustazioni che va dalle 15 del 31 dicembre fino alle ...

Stelle cadenti nella notte di San Silvestro : Dopo lo sciame meteorico di Stelle cadenti della notte di San Lorenzo ora ci prepariamo alle Stelle cadenti di San Silvestro, ben meno frequenti di quelle di San Lorenzo, infatti leDragonidi, lo sciame meteorico generato dalla cometa 21/P Giacobini-Zinner, che raggiungerà il suo apice nella notte tra il 30 e il 31 dicembre, la notte di San Silvestro, queste splendide scie luminose ci accompagnando l’inizio del nuovo anno. La cometa ...