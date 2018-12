Samsung potrebbe lanciare le sue Smart Sports Shoes al CES 2019

Samsung Galaxy S10 potrebbe disporre della modalità Artistic Live Focus : Samsung registra il marchio Artistic Live Focus presso l'EUIPO: nuova modalità di scatto in arrivo per le fotocamere dei prossimi Samsung Galaxy S10? L'articolo Samsung Galaxy S10 potrebbe disporre della modalità Artistic Live Focus proviene da TuttoAndroid.

Huawei P30 Pro avrà un display edge con notch - mentre Samsung potrebbe lanciare un nuovo Galaxy Tab A : Samsung potrebbe lanciare un nuovo Galaxy Tab A il prossimo anno, mentre Huawei avrebbe optato per un pannello AMOLED con bordi curvi per il suo P30 Pro. L'articolo Huawei P30 Pro avrà un display edge con notch , mentre Samsung potrebbe lanciare un nuovo Galaxy Tab A proviene da TuttoAndroid.

Ecco come potrebbe essere Samsung Galaxy S10 Lite - top con schermo flat : Samsung Galaxy S10 Lite è oggetto di nuove indiscrezioni: diamo un'occhiata a quella che potrebbe essere la pellicola protettiva e a un render dell'intera parte frontale pubblicato dal nono Ice universe. L'articolo Ecco come potrebbe essere Samsung Galaxy S10 Lite , top con schermo flat proviene da TuttoAndroid.

'Rize' potrebbe essere il nome dei nuovi smartphone Samsung : Tali prodotti avrebbero qualcosa a che fare col mondo smartphone , anche se per adesso non ci sono conferme dirette che si tratti di nuovi dispositivi mobili veri e propri.

Un video concept ci mostra come potrebbe essere il display del Samsung Galaxy S10 : Il Samsung Galaxy S10 continua ad essere uno dei protagonisti indiscussi di questa parte finale del 2018. Ecco le ultime sullo smartphone L'articolo Un video concept ci mostra come potrebbe essere il display del Samsung Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.

Il Samsung Galaxy F potrebbe avere una batteria pieghevole : Samsung ha registrato un brevetto per una batteria che sembra avere tutte le caratteristiche per poter essere implementata nel Samsung Galaxy F L'articolo Il Samsung Galaxy F potrebbe avere una batteria pieghevole proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy F potrebbe essere venduto in edizione limitata : L'atteso smartphone pieghevole Samsung Galaxy F potrebbe essere solamente venduto in edizione limitata: secondo l'ultimo report il dispositivo potrebbe infatti essere prodotto in un milione di unità. L'articolo Samsung Galaxy F potrebbe essere venduto in edizione limitata proviene da TuttoAndroid.