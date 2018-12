Samsung Galaxy M10 | lo smartphone entry-level con display da 6 pollici e batteria da

Disponibile il manuale utente aggiornato ad Android 9 Pie per Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus : Il team di Samsung ha pubblicato sul proprio sito il manuale utente aggiornato ad Android 9 Pie per i Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus L'articolo Disponibile il manuale utente aggiornato ad Android 9 Pie per Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus proviene da TuttoAndroid.

Due novità certe per il Samsung Galaxy S9 durante il 2019 : il punto oggi 30 dicembre : Manca ancora qualche settimana al rilascio dell’aggiornamento Android Pie per il Samsung Galaxy S9, almeno per quanto riguarda la sua versione ufficiale e stabile, ma già oggi 30 dicembre possiamo analizzare più da vicino alcune funzioni che toccheremo sicuramente con mano nel corso del 2019. Dopo aver analizzato gli effetti delle ultime beta sul top di gamma, infatti, ci sono fonti in Rete che consentono agli utenti di proiettarsi in avanti da ...

Imperdibili ultime offerte Amazon del 2018 sotto i 250 euro : doppietta Huawei P20 Lite e Samsung Galaxy J6 : Le offerte Amazon chiudono in bellezza il 2018 e anche con un budget abbastanza limitato sarà possibile, negli ultimi scampoli di questo anno, afferrare almeno un paio di affari. Prendendo il limite massimo di spesa di 250 euro, abbiamo selezionato per i nostri lettori due soluzioni di tutto rispetto: la prima relativa al Huawei P20 Lite, la seconda al Samsung Galaxy j6 (naturalmente nell'edizione del corrente anno). Scopriamo i dettagli di ...

Galaxy A50 - il nuovo smartphone per la fascia media di Samsung : 30 Dicembre 2018 - Per il 2019 Samsung ha in serbo delle grandi novità per il mondo della telefonia. Oltre a lanciare il primo smartphone pieghevole, il Galaxy X , e un Glaaxy S10 rinnovato nel design grazie al nuovo schermo Infinity-O , l'azienda sudcoreana sta investendo ...

Pallavolo – Samsung Galaxy A Coppa Italia : gli accoppiamenti dei quarti di finale : Samsung Galaxy A Coppa Italia: si chiude il girone di andata della Regular Season, ecco gli accoppiamenti dei quarti di finale. In campo mercoledì 16 e domenica 20 gennaio Il Bisonte Firenze e Bosca San Bernardo Cuneo sono le ultime due qualificate alla Samsung Galaxy A Coppa Italia di Serie A1 Femminile. L’ultima giornata del girone di andata di Regular Season ha decretato le otto squadre che si contenderanno il trofeo che ...

Samsung Galaxy A7 o A8? I nostri consigli per non sbagliare (video) : Ecco il nostro confronto tra Samsung Galaxy A7 e Samsung Galaxy A8 2018. Costano uguali ma hanno differenze importanti, vi diamo qualche consiglio per non sbagliare la scelta. L'articolo Samsung Galaxy A7 o A8? I nostri consigli per non sbagliare (video) proviene da TuttoAndroid.

Samsung potrebbe lanciare un altoparlante Galaxy Home più economico : Sebbene il Samsung Galaxy Home non abbia ancora fatto il suo esordio ufficiale sul mercato, il produttore sarebbe già al lavoro sul suo successore L'articolo Samsung potrebbe lanciare un altoparlante Galaxy Home più economico proviene da TuttoAndroid.

Già scricchiola la batteria del Samsung Galaxy S9 con Android Pie : news poco incoraggianti : Ancora non risulta disponibile su larga scala, qui in Italia, l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie per gli utenti che hanno deciso di puntare su un Samsung Galaxy S9, ma dopo aver preso atto di alcune rinunce software da parte del produttore coreano (qui trovate qualche altro dettaglio in merito), oggi 29 dicembre occorre fare i conti con una notizia non proprio incoraggiante per il pubblico di casa nostra. Il primo bilancio, in ...

Molti Samsung Galaxy S9 con Android 9 Pie soffrono di battery drain : Si sono fatte numerose le segnalazioni di possessori di Samsung Galaxy S9 che lamentano una notevole riduzione dell'autonomia dopo aggiornato ad Android 9 Pie L'articolo Molti Samsung Galaxy S9 con Android 9 Pie soffrono di battery drain proviene da TuttoAndroid.

Ottimo rilancio di Vodafone con Samsung Galaxy S9 e tanti Huawei in promozione a Capdonanno : Sono praticamente ufficiali da oggi alcune proposte riguardanti le promozioni Vodafone ottimizzate su determinati smartphone, soprattutto nel caso di Huawei P20 Lite e Samsung Galaxy S9. La scelta da parte della compagnia telefonica appare chiara, con la ferma volontà di agevolare il pubblico che ha una capacità di spesa differente, a seconda delle proprie esigenze. Vediamo dunque quali sono i vari prezzi fissati dallo stesso operatore per chi ...

Aggiornamento Android Pie per i Samsung Galaxy : tutte le date : (Foto: Lorenzo Longhitano) Il 2019 sarà l’anno di Android Pie per numerosi smartphone prodotti da Samsung. Gli sviluppatori in forze presso la casa coreana stanno finalmente finendo di mettere le mani sull’atteso Aggiornamento del sistema operativo Google, dotandolo della nuova interfaccia One Ui e adattandolo all’utilizzo su più di una ventina di dispositivi, dei quali la maggioranza in commercio anche da noi. Il processo ha ...

Samsung Galaxy A5 (2017) potrebbe ricevere Android 9 Pie : Samsung Galaxy A5 (2017) potrebbe ricevere l'aggiornamento ad Android 9 Pie: lo smartphone di fascia media è infatti comparso su Geekbench con a bordo l'ultima distribuzione del robottino. L'articolo Samsung Galaxy A5 (2017) potrebbe ricevere Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 riceve le patch di gennaio sulla beta di One UI e spunta una data per la stabile : Ok, si tratta di una variante beta del prossimo firmware di Samsung Galaxy Note 9 ma... Caspita che efficienza! L'articolo Samsung Galaxy Note 9 riceve le patch di gennaio sulla beta di One UI e spunta una data per la stabile proviene da TuttoAndroid.

Inaspettate le date di uscita per Android Pie su Samsung Galaxy S8 e Note 8 in Turchia : Trapelano proprio oggi 28 dicembre alcune notizie molto interessanti per chi negli ultimi due anni ha deciso di portarsi a casa un Samsung Galaxy S8, o in alternativa un S8 Plus e un Note 8. Di recente in tanti si sono chiesti quando questi smartphone commercializzati avrebbero ricevuto l'aggiornamento Android Pie, contenente anche l'interfaccia One UI. A quanto pare da questo momento possiamo nutrire qualche certezza in più, se pensiamo al ...