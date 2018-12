Salvini | subito le nuove riforme | legittima difesa e autonomie

Salvini : «Subito le nuove riforme. Spero sia l'ultima manovra con il potere di veto della Ue» : Di certo, l'Italia chiederà un commissario che si occupi di economia o di lavoro o di agricoltura, non di filosofia». Per esempio, Alessandro Di Battista? Il suo nome circola parecchio... «Lui sta ...

Salvini avverte la "rossa" Toscana : "Subito un centro per rimpatri dei clandestini" : Matteo Salvini lancia l'ultimatum al Comune di Firenze e alla Regione Toscana sul fronte migranti . ' Ho chiesto al sindaco di Firenze e alla Regione Toscana di identificare un posto per il centro dei ...

Meloni : "Subito vertice con Salvini" : ... assicura Meloni che rilancia: ''Anzi, la risposta che sto avendo al mio appello a costruire un grande movimento sovranista e conservatore dimostra che c'è tutto un mondo di centrodestra che fa parte ...

Spara al ladro e lo uccide : aveva subito 38 furti Foto «Dormo in negozio» Video Salvini : sto con chi si difende : La vittima è un moldavo di 29 anni ed era armato di un piccone. Il commerciante, un gommista di 57 anni, ha mirato alle gambe ma uno dei due proiettili ha reciso l'arteria femorale del bandito che è morto dissanguato. Ora è indagato per eccesso di legittima difesa

Anticorruzione : Salvini infuriato coi suoi - "chiarito subito con M5s" : Il voto alla Camera in cui il governo è andato sotto sul ddl Anticorruzione avrebbe colto di sorpresa Matteo Salvini. La notizia è arrivata mentre Salvini si trovava a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte e il collega pentastellato Luigi Di Maio per la riunione del consiglio dei ministri. infuriato coi suoi, Salvini ha subito fatto uscire una nota in cui parlava di "voto sbagliato". E ha chiarito Di Maio ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 novembre : S’è prescritta la prescrizione. Di Maio strappa la riforma subito - Salvini il rinvio dell’entrata in vigore : Compromesso Il lodo tra Salvini e Di Maio: ecco la prescrizione differita Quasi pace – Il M5S ottiene lo stop dopo il primo grado e l’applicazione a tutti i reati, la Lega l’entrata in vigore nel 2020. Davigo: “Gli effetti? Si vedranno quando sarò morto” di Luca De Carolis Né Pane né Bianco di Marco Travaglio L’altro giorno il professor Angelo Panebianco, col piglio e il cipiglio delle grandi occasioni, ha conciato per le feste sul ...

Salvini-Di Maio - a chi subito e a chi fra un anno : La "bomba" sui processi (così la chiamò Giulia Bongiorno) è stata disinnescata. Con un accordo degno della Prima Repubblica, nelle modalità tecnico-politiche in cui è articolato e nelle acrobazie verbali in cui è presentato. Sentite il guardasigilli Alfonso Bonafede: "La riforma del processo penale sarà approvata entro dicembre 2019, prima dell'entrata in vigore della riforma sulla prescrizione. ...

Matteo Salvini straccia i richiami Ue e chiede subito 40 miliardi : Matteo Salvini in visita nel Cadore piegato dal maltempo fa spallucce alle minacce della Commissione europea. «Qui c'è da far altro - dice - Un calcolo a spanne dice che per mettere in sicurezza il territorio servono 40 miliardi di euro, mi impegno a trovare i soldi, sperando che non ci arrivino letterine di richiamo». E il riferimento è alla formalizzazione da parte della Commissione Europea di una procedura di infrazione per le scelte di ...

Maltempo - Salvini : 'Subito 250 milioni - la letterina di Bruxelles va in archivio' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Maltempo - oggi allerta arancione in 6 Regioni |Mattarella chiama Zaia | Salvini : subito 200 mln : Sarà una domenica di paura per nuove precipitazioni sul Paese. Si muove la Protezione Civile: le zone interessate sono Veneto, Friuli, Emilia Romagna, Sicilia, sui versanti jonico e tirrenico meridionale della Calabria e sui bacini sud-occidentali e centro-meridionali della Sardegna.