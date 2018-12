Salvini | ' Migranti | abbiamo mostrato che volere é potere'

Sbarcati in Spagna i 311 migranti di Open Arms. Matteo Salvini : “Missione compiuta” : Sono Sbarcati in Spagna questa mattina i 311 migranti della Opern Arms, dopo avere viaggiato per oltre 2mila km. Il ministro degli Interni Matteo Salvini ha commentato così: "Appena approdata in Spagna la nave Ong Open Arms, con 310 immigrati clandestini a bordo. Missione compiuta! #portichiusi".Continua a leggere

Migranti ong tedesca - Salvini : 'L'Italia ha già aperto cuore e portafoglio fin troppo' - : ... 'La fede, lungi dall'allontanarci da questo mondo, ci chiama a una più coerente responsabilità in tutte le sue articolazioni, da quelle familiari a quelle sociali, nella vita economica e politica, ...

Migranti - nave Sea Watch chiede un 'porto sicuro'. Salvini : 'Ora tocca agli altri' : A bordo dell'imbarcazione dell'Ong 33 Migranti di 17 differenti nazionalità salvati sabato scorso nel Mediterraneo centrale -

Migranti - il cardinale attacca Salvini alla Messa di Natale : "Giuseppe e Maria furono accolti" : 'La fede, lungi dall'allontanarci da questo mondo, ci chiama a una più coerente responsabilità in tutte le sue articolazioni, da quelle familiari a quelle sociali, nella vita economica e politica, ...

La Sea Watch con 30 migranti a bordo lancia l'appello : 'Abbiamo bisogno di un porto'. Salvini : 'Adesso tocca agli altri' : 'Abbiamo bisogno di un porto sicuro' . È l' appello lanciato su twitter dalla ong Sea Watch , la cui nave si trova ora a sud-est di Lampedusa, con a bordo 33 migranti di 17 differenti nazionalità ...

Salvini contro parroco di Perignano : "mette Gesù nella spazzatura"/ Don Zappolini : "difesa di rom e migranti" : Salvini contro parroco Perignano , Pisa, : 'mette Gesù e presepe nella spazzatura'. La provocazione di Don Armando Zappolini, 'in difesa di rom e migranti'

Migranti - Papa : 'Porte Chiesa aperte'. Salvini : no a sbarco Sea Watch - : A pochi giorni dal Natale il Pontefice si rivolge a "tutti coloro che sono lontani dalla loro famiglia e dalla loro terra". Il ministro dell'Interno rifiuta l'approdo della ong battente bandiera ...

Migranti - nave Ong chiede sbarco in Italia. Salvini : "Porti chiusi" : A bordo della Sea Watch 3, battente bandiera olandese, ci sono 33 persone soccorse a poca distanza dalle coste libiche

