Salvini guarda oltre la manovra | Ora la legittima difesa

Salvini guarda all'Europa ma punta all'Italia. L'analisi del Financial Times : Insomma, quello che il FT ha definito "il premier di fatto dell'agenda politica italiana", continua a tenere sott'occhio la sua sfacciata, cinica, efficace strategia politica e mediatica, ...

Salvini? Vorrebbe bruciare i siciliani ma non può : ecco servita l'ultima schifezza di Vauro / Guarda : 'Forza Etna', e poi si tappa la bocca. Vauro Senesi , vignettista del Fatto Quotidiano , non si smentisce. Oggi sul giornale di Marco Travaglio propone un disegnino satirico molto offensivo nei ...

Fabrizio Corona : ladri in casa il giorno prima di Natale. Guarda il video e il messaggio per Matteo Salvini : Nella notte tra il 23 e il 24 dicembre, Fabrizio Corona ha subito un furto nella sua casa di Milano. A raccontare l’accaduto è stato lo stesso ex manager fotografico che su Instagram ha... L'articolo Fabrizio Corona: ladri in casa il giorno prima di Natale. Guarda il video e il messaggio per Matteo Salvini proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Mossa in chiave anti Salvini : i ribelli M5s guardano ai dem : 'Non c'è un problema di tenuta, non vedo dissapori' . Dopo aver lanciato l'operazione '007' , Luigi Di Maio è convinto di aver ricompattato il gruppo. 'Ho detto a tutti i miei parlamentari - ha ...

Salvini fa il pienone a Roma : ex Pd e delusi M5S - anche il Sud guarda al capitano venuto dal Nord : Da Brindisi si sono messi in marcia alle 3. Due ore dopo è toccato muoversi a quelli della Basilicata. In Campania hanno fatto le cose più con comodo: partenza tra le 6.40 e le 7 del mattino. La sera ...

Citazioni - musiche e orizzonti della piazza di Salvini - che guarda già oltre la Lega : Matteo Salvini chiede "unione" alla piazza e al Paese e tenta di proiettare il suo movimento - primo nei consensi, tiene e rimarcare - oltre i confini tradizionali della Lega. In piazza del Popolo, a Roma, per la seconda volta dopo la prima grande manifestazione nazionale celebrata nel febbraio 2015, il segretario leghista parla al suo popolo ma non solo. Per la prima volta su un palco di una manifestazione del partito che fu di ...

Dopo la rottura Elisa Isoardi e Matteo Salvini si sono ritrovati insieme sorridenti alla cena di gala. Guarda la FOTO : Ad appena due settimane dalla FOTO con cui Elisa Isoardi annunciava la fine della relazione con Matteo Salvini, e dalla scia di commenti seguenti alla scelta della discussa immagine, ecco arrivare uno scatto che... L'articolo Dopo la rottura Elisa Isoardi e Matteo Salvini si sono ritrovati insieme sorridenti alla cena di gala. Guarda la FOTO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Angela Mauro vs Laura Tecce : 'Salvini e Di Maio guardano soltanto alle urne' : Angela Mauro, Huffington Post, vs Laura Tecce, Libero,: 'La campagna elettorale è permanente', 'Salvini è sempre tra la gente'. Maria Teresa Meli: 'Salvini ce l'ha una cultura politica'. 20 novembre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Maurizio Costanzo a Tv Talk : "Salvini al Costanzo Show? I politici devono essere sempre più simili a chi li guarda" : Maurizio Costanzo ha presentato durante la puntata odierna di Tv Talk, programma in onda su Rai 3 e condotto da Massimo Bernardini, il suo nuovo libro intitolato Il tritolo e le rose. Il conduttore del Maurizio Costanzo Show, in onda su Canale 5, è stato intervistato in collegamento e ha esordito, parlando della "performance" del vice-premier e Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sul palco del suo celebre Talk show:prosegui la ...