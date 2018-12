Salvini fa il suo discorso di Capodanno | Portiamo a termine la rivoluzione

Che tempo che fa - Fabio Fazio disintegrato da Matteo Salvini : "Lui e i suoi ospiti..." : È sempre Fabio Fazio il bersaglio preferito di Matteo Salvini. Intervistato dal Corriere della Sera, il leader della Lega e vicepremier non può sottrarsi a una domanda sul contestatissimo post sul Blog delle Stelle, sito ufficiale del M5s. Si parlava, prima della sua rimozione, di "terrorismo mediat

Matteo Salvini - l'ultimo delirio del compagno Renzo Ulivieri sui cori razzisti : 'Colpa dei suoi slogan' : Secondo il mister, quindi, sono gli slogan Salviniani a incitare il razzismo negli stadi: 'Questo 'prima gli italiani' non mi garba, mi sono sempre sentito cittadino del mondo'.

La riposta di Salvini alle polemiche sul suo pane e Nutella : "Un pensiero ai politici e ai giornalisti di sinistra che vivono male anche durante le feste. Sapete oggi quale era il problema? 'Salvini che la mattina fa colazione con pane e Nutella mentre l'Italia soffre'. Confesso questo mio enorme difetto, questo mio torto: mi piace la Nutella, la cioccolata, e i Kinder". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini in diretta Facebook. "Avete dei ...

Matteo Salvini posta questa foto - scatta il linciaggio : l'ultimo delirio dei suoi detrattori : Ormai Matteo Salvini ci ha abituato a foto di vita quotidiana, tra cibo e scatti privati. l'ultimo di buon mattino a Santo Stefano: una foto mentre fa colazione con pane e Nutella a Santo Stefano. "Il mio Santo Stefano comincia con pane e Nutella, e il vostro?", twitta il ministro dell'Interno. Apri

Matteo Salvini - deriva mistica : il suo appello agli elettori cattolici : Prima il rosario stretto in mano in piazza del Duomo a Milano, poi l'invocazione a Giovanni Paolo II con il richiamo alle parole del papa polacco contro l'"Europa senza anima e senza identità". Infine, a poche ore dal Natale, a completare quella che potrebbe apparire una deriva mistica della Lega, M

Governo - Salvini : “Di Battista è un amico - non vedo l’ora che torni a dare il suo contributo” : “Alessandro Di Battista è un amico. Non vedo l’ora che torni a dare il suo contributo”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, all’ospedale Buzzi di Milano sul rientro in Italia dell’ex deputato del Movimento 5 stelle. Nelle stesse ore Di Battista ha pubblicato un video, su Facebook, annunciando il proprio ritorno (già previsto, peraltro) nel nostro Paese: “Mi vedrò subito con Luigi (Di Maio, ...

Matteo Salvini - il messaggio ai suoi : "Tenetevi pronti - da oggi siamo in campagna elettorale" : La campagna elettorale per le Europee di maggio è già iniziata. Non a caso, Matteo Salvini, a poche ore dal sì del Senato al maxi-emendamento, ha provato subito a smarcarsi da una manovra a trazione smaccatamente grillina dandole come voto "un 7" e definendola "solo un punto di partenza". A fugare o

Salvini smentisce i suoi e dice sì al potenziamento dell’aeroporto di Firenze : Roma. Matteo Salvini cambia rotta alla posizione della Lega sugli aeroporti toscani. Dopo giorni di duelli, anche interni, al Carroccio, il segretario prende parola e dice che lo sviluppo dell’aeroporto di Firenze non è in discussione. “L’Italia ha bisogno di più porti, più aeroporti, magari coordin

Fabrizio Corona - il suo magazine “The King” : Salvini e Isoardi lasciati “per finta” - la rubrica del figlio Carlos - le influencer semi-nude e tanta pubblicità : “Ma quale contratto. La storia con Asia è stata una storia vera, vissuta. Ma si sa io sono Fabrizio Corona e sono cattivo per antonomasia. Con lei c’è stato qualcosa, un’intesa sessuale pazzesca. Forse sarebbe potuta andare avanti ma lei non ha retto e mi ha mollato. Ci sono rimasto male quando ha parlato di giostra. Su quella giostra lei ci è salita volontariamente. Per parlare della nostra storia ha fatto tre ospitate in tv, ...

Salvini prende in giro Renzi per gli ascolti tv del suo documentario : “Peggio della signora in giallo” : Matteo Salvini deride Matteo Renzi, uno sfottò che l’ex segretario PD gli ha decisamente offerto su un piatto d’argento Gli ascolti Tv e i dati Auditel del documentario Firenze secondo me condotto da Renzi e andato in onda ieri sera sul Nove sono stati fallimentari. Inutile girarci attorno, il programma dell’ex premier ha raggiunto poco più di trecentomila spettatori con un tragico 1,8% di share, battuto anche dal mai ...

Minacciato e rapinato in casa l'ex suocero di Salvini : MILANO Hanno Minacciato con dei coltelli la colf che stava rientrando dalla passeggiata con il cane per farsi aprire la porta ed entrare in casa. Tre uomini hanno così sorpreso Lino Ieluzzi, ex ...