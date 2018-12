Ryanair lancia un' offerta per volare nell' estate 2019 con lo sconto

Ryanair lancia l’offerta Frozen - per viaggiare a 7 - 99 € : La tratta col maggior numero di viaggiatori in prima classeLa tratta aerea più trafficata La compagnia col maggior numero di passeggeri trasportati La compagnia con voli verso il maggior numero di nazioni diverse L’aeroporto col maggior traffico di passeggeri La compagnia aerea con la flotta più grande La compagnia aerea più puntuale L’aeroporto col minor numero di voli cancellati La compagnia aerea più vecchia L’aeroporto più vecchio del mondo ...

Ryanair lancia la programmazione estate 2019 dalla Calabria : Ryanair , ha lanciato la sua programmazione per l'estate 2019 dalla Calabria che includerà 2 nuove rotte da Crotone per Bologna e Norimberga, e una nuova da Lamezia verso Malta , con un totale di 14 ...