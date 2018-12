Renzi | euro Governo cadrà prima delle Europee | ma non mollano poltrona euro

Renzi : "Governo cadrà prima delle Europee - ma non mollano poltrona" : Non soltanto nelle vicende imprenditoriali del vicepremier e in quelle private del presidente della Camera, ma nella legge di bilancio ci sono tanti messaggi al mondo che è abituato ad arrangiarsi: ...

Renzi : “Altro che onestà - la manovra premia i furbetti. Il governo cadrà prima delle elezioni europee” : Per il momento ha lasciato i riflettori agli aspiranti leader del Pd, ma Matteo Renzi è “dentro” la vicenda politica, è stato a Bruxelles da Jean-Claude Juncker, è in contatto con Emmanuel Macron, è stato in Cina, all’Università di Stanford terrà un corso sulla politica europea, tiene un canale diretto con tutti i leader italiani e da persona infor...

Pd - Massimo D'Alema e l'idea del listone unico per le europee : il suicidio perfetto dopo Renzi : Un 'congresso tutti assieme'. Massimo D'Alema sceglie il compleanno della sua fondazione Italianieuropei per lanciare un messaggio, chiaro, a Nicola Zingaretti e al Pd che non guarda più a Matteo ...

Europee - Berlusconi : “Probabile mia candidatura. Miei delfini? Rivelati sardine”. E su Renzi : “Noi mai con lui” : A Roma per presentare il libro di Bruno Vespa ‘Rivoluzione’, il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ha annunciato la possibilità di correre alle elezioni Europee: “Credo che presentarsi e poi non poter partecipare con continuità alla vita del Parlamento europeo non sia giusto nei confronti di chi mi vota. Però è molto probabile che alla fine accetti di candidarmi alle prossime Europee”, ha spiegato il presidente azzurro a ...

Renzi riparte dall'Europa con o senza Pd : "Aprire ad alleanze anti-sovraniste per le europee" : Mentre a Roma Marco Minniti si interroga sulla sua candidatura alla segreteria Pd, deluso e quasi deciso a rinunciare, quello che doveva essere il suo più grande sponsor, Matteo Renzi, è a migliaia di chilometri dall'Italia. Il senatore fiorentino, ex segretario Dem ed ex premier, è a Bruxelles: felicemente lontano dal congresso, tornato in azione a tutto campo nel suo stile, scavalcando i riti interni al partito e ...