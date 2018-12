Reddito di cittadinanza | introdotti nuovi paletti che escludono un milione di famiglie

Reddito di cittadinanza - allo studio i nuovi paletti : escluse un milione di famiglie : Una bozza del decreto sul Reddito di cittadinanza introduce nuovi paletti e restrizioni per accedere all'assegno mensile. Secondo le stime, scende notevolmente la platea: da 2,2 milioni a 1,3 milioni di famiglie coinvolte. Quali saranno i nuovi paletti e quale sarà l'importo per i beneficiari del Reddito.Continua a leggere

Reddito di Cittadinanza : la bozza prevede nuove limitazioni ai beneficiari : Il Reddito di Cittadinanza è stato uno dei punti chiave della campagna elettorale del M5S. Fin da subito è stato chiarito che, come avviene in altri paesi europei, la misura non prevede un Reddito erogato solo in base al fatto di essere cittadini italiani ma sarà determinante la volontà di trovare lavoro. Similmente all'indennità di disoccupazione, infatti, la misura prevede che Centri per l'Impiego, che saranno oggetto di una riorganizzazione, ...

Quota 100 e Reddito di cittadinanza - ecco i conti veri : ... i cui maggiori beneficiari sono spesso "furbi", elusori ed evasori, persone che sfruttano il lavoro nero e foraggiano l'economia illegale. Anziché premiare il senso del dovere, dello Stato e il ...

Pasquale Tridico - papà del Reddito di cittadinanza : "Vi spiego perché combatterà i 'divanisti" : I primi assegni, salvo intoppi, dovrebbero arrivare ad aprile, giusto in tempo per le elezioni europee. Ma tra paletti sull'Isee, doti fiscali da portare a chi assume, condizioni sulle offerte di lavoro e molto altro, quello della del reddito di cittadinanza è una selva a tratti ancora oscura. A illuminarla, almeno in parte, è Pasquale Tridico, il papà della misura tanto cara ai Cinque Stelle, in un'intervista al quotidiano ...

Reddito di cittadinanza e aumento pensioni minime : 7 scaglioni di rivalutazione assegni : Arriva anche dalla Camera in terza lettura il via libera alla legge di Bilancio 2019 contenente i provvedimenti chiave di riforma del settore previdenziale e del welfare. Il governo ha così ottenuto la fiducia sulla Manovra, con 327 voti favorevoli e 228 contrari. Il 27 dicembre 2018 è stata emanato la circolare 122 dall’Istituto di Previdenza Sociale Italiano che ha ufficializzato le nuove cifre di pensione che gli italiani si troveranno con il ...

Manovra di bilancio - la soddisfazione del molisano Federico : Reddito di cittadinanza finanziato con 7 miliardi di euro : Al centro non abbiamo messo ilrigore dei conti o le politiche di austerity, è infatti una Manovra di tipo espansivo, di quelle che riattivano l'economia reale, che permettono di superare le ...

Pensioni anticipate e Reddito di cittadinanza : attesa per il maxidecreto di gennaio : Cresce l'attesa dei lavoratori per l'avvio delle misure inserite all'interno del cosiddetto "pacchetto Pensioni" e del Reddito di cittadinanza. Con l'approvazione definitiva della legge di bilancio 2019 i provvedimenti ottengono infatti il via libera dalla verifica parlamentare e tornano a diventare una prerogativa dell'esecutivo, che si dovrà occupare di renderli operativi. Nella pratica, il Governo si occuperà di inserire tutti i provvedimenti ...

SPILLO SUD/ Reddito di cittadinanza - la mortificazione da evitare per il Mezzogiorno : L'ultimo rapporto Srm-Confindustria segnala un arretramento del Sud rispetto al resto del Paese. E lo cose non sembra potranno migliorare

Tajani (FI) : 'Manovra fa pagare il Reddito di cittadinanza al Nord e si dimentica del Sud' : Forza Italia non molla il pressing sulla manovra di bilancio sottoscritta dal governo gialloverde. Stamattina, in conferenza stampa a Montecitorio, i parlamentari azzurri, guidati dal numero due di Forza Italia, Antonio Tajani, hanno criticato le stime e i numeri della legge di bilancio targata M5S-Lega che domani dovrebbe ricevere il via libera definitivo dalla Camera dei Deputati. Il vicepresidente di Forza Italia e Presidente del Parlamento ...

Reddito di cittadinanza - una famiglia povera su due è formata da «single» : Famiglie in povertà assoluta. È questa la platea di riferimento del Reddito di cittadinanza, la misura allo studio del Governo giallo-verde che dovrebbe vedere la luce nella primavera del 2019. Si tratta di circa 1,9 milioni di famiglie, in cui vivono 5 milioni di persone, compresi 1,2 milioni di giovani under 18...

Quando arriveranno i decreti per quota 100 pensioni e Reddito di cittadinanza : L'approvazione definitiva della legge di bilancio libera le risorse per il primo superamento della legge Fornero con quota 100 pensioni e per il reddito di cittadinanza. Ora il Governo Conte potrà lavorare ai decreti legge specifici, che poi dovranno essere discussi e approvati nei due rami del Parlamento.Continua a leggere

Pensioni - quota100 : attesi i decreti - aumentano requisiti. Reddito cittadinanza nel 2019 : Il Senato ha dato il suo benestare per la manovra finanziaria che sarà attiva dal gennaio 2019. Diversi pareri contrastanti poiché quanto attuato viene ritenuto penalizzante per la previdenza sociale. Facciamo riferimento alla possibilità dell' uscita anticipata con Quota 100 al fine di relegare la Riforma Fornero e dell'obiettivo che il M5S si è posto: il Reddito di cittadinanza. Va specificato che saranno applicate modifiche ai requisiti ...