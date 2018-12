Recensione RIDE 3 | il grande ritorno degli italiani di Milestone

Override : Mech City Brawl Recensione - il paradiso di chi ama i robottoni : Override: Mech City Brawl è un ottimo tentativo indipendente di entrare nel mondo dei picchiaduro arena. Forte di un design azzeccato " sia a livello visivo che di gameplay " per i lottatori, questo ...

Override Mech City Brawl : Recensione - Trailer e Gameplay : Chi non è cresciuto con i robottoni? Dopo aver provato in Anteprima la Closed Beta, quest’oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione dell’edizione finale di Override Mech City Brawl, disponibile su PC, PS4 e Xbox One. Override Mech City Brawl Recensione Il pianeta Terra come sempre è stato invaso dagli alieni, spetterà a noi nei panni di uno dei 12 robot rispedirli in orbita. Ogni Mech dispone ...

Ride - la video Recensione : Debutto alla regia di Valerio Mastandrea , il film è la cronaca della vita dopo. Dedicato a chi resta, prepara una giovane donna a fare della morte che arriva improvvisa l'incessante condizione della ...

TFF 2018 : RIDE - La Recensione : Esordio alla regia per il celebre attore romano Valerio Mastandrea. Dopo una carriera passata davanti alla macchina da presa per ironizzare con tatto sulle problematiche più complesse del nostro Paese, l’interprete ora lascia parlare il suo personalissimo occhio per raccontare un dramma anomale ma pur sempre scottante. La vita di Carolina (Chiara Martegiani) viene infatti spezzata dall’improvvisa morte del suo giovane compagno. Rimasta sola ...

RIDE 3 : Recensione - Trailer e Gameplay : Sono trascorsi 2 anni da quando RIDE 2 è giunto nei negozi su PC, Xbox One e PS4, ed oggi su gentile concessione di Kochmedia vogliamo condividere con voi la nostra Recensione di RIDE 3. RIDE 3 Recensione Dopo diversi anni di sviluppo, Milestone ha finalmente deciso di abbracciare il potente motore grafico Unreal Engine 4 per la realizzazione di RIDE 3, proponendo un racing game con una risoluzione maggiore rispetto altri titoli ...

Ride 3 - Recensione : Poco più di un mese fa, alla Milan Games Week, avevamo già avuto un'impressione decisamente positiva riguardo a Ride 3, terzo capitolo del franchise racing a due ruote di Milestone, nato nel 2015 con l'obiettivo di discostarsi dalle canoniche corse su pista e focalizzarsi maggiormente sulle corse stradali. E così, liberatosi da tutte le restrizioni fisiologiche della MotoGP, il più grande sviluppatore italiano è stato in grado di creare una ...

OUTLANDER - Recensione 4x03 : The False Bride : Jamie e Claire sono giunti nel North Carolina: troveranno qui la loro felicità?Attenzione: Spoiler!Stessi luoghi ma epoche diverse: questa la struttura del terzo episodio di OUTLANDER.Bello il parallelismo creato dagli autori nel North Carolina tra Jamie e Claire, alla ricerca di un posto da chiamare "casa", e Brianna e Roger, 200 anni più tardi, che partecipano ad un festival scozzese.Salutata zia Jocasta con non poche discussioni, i Fraser si ...