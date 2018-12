Ramsey-Juventus | botto di capodanno per i bianconeri

Juventus - segnali positivi per Ramsey : può arrivare a giugno : La Juventus ha fatto passi decisivi per l'ingaggio di Aaron Ramsey dall' Arsenal in vista della prossima stagione. Il gallese, sulla scia dei vari Pirlo, Khedira, Dani Alves ed Emre Can, arriverebbe a ...

Juventus-Ramsey : ecco tutte le cifre : TORINO - Per Aaron Ramsey alla Juventus si attende soltanto l'ultimo ok, quello definitivo, ma le cifre sulle quali è stato impostato l'affare ci sono già e sono filtrate dai salotti del mercato ...

Ramsey alla Juventus : botto di capodanno : Leggi il resto dell'articolo sull'edizione del Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola Le ultime sul mercato Isco: «Resto al Real Madrid»

Juventus - Ramsey verso il sì. Pirlo : 'Sarebbe un gran colpo' : L'ex regista di Juventus e Milan , intervenuto l'altra sera nel salotto di Sky Sport, ha promosso il 28enne gallese dell' Arsenal , il quale si trova a scadenza di contratto esattamente come lo era ...

Juventus-Ramsey avanti - l'ultima insidia è Bale : Gli uomini mercato juventini Fabio Paratici e Pavel Nedved avrebbero fatto volentieri a meno dell'entrata in scena dei campioni del mondo in carica, però in casa Juve sono consapevoli di avere molte ...

Juventus tra il colpo Ramsey e la sfida all'Inter per Trincao. Napoli - Almendra si avvicina : Programmare, con un occhio sempre vigile alle occasioni di mercato. E agli affari a costo zero. I dirigenti della Juventus raramente si fanno trovare impreparati quando un talento in scadenza è alla ...

Juventus - guarda che Ramsey : è suo il gol più bello di questa Premier League : Il suo gol di tacco, realizzato nel derby di Londra contro il Fulham, è diventato virale in tutto il mondo. Per la giocata di fino, sì, ma anche per l'azione che ha portato al momentaneo 1-3, ...

