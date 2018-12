Raffaella Mennoia della redazione di U&D | posta una foto di un post operazione “Mesi

Uomini e Donne : Raffaella Mennoia parla della delicata operazione alla gola subita mesi fa : Il 2018 sta per terminare ed è tempo di bilanci. Molti volti famosi hanno pubblicato su Instagram dei contenuti che ripercorressero le tappe fondamentali di questo anno che si appresta a concludersi. Tra questi, anche Raffaella Mennoia, caporedattrice della redazione di Uomini e Donne, ha deciso di condividere con tutti i suoi follower uno tra i momenti più importanti e difficili di questo anno: un ricovero ospedaliero, accaduto alcuni mesi fa, ...

Raffaella Mennoia e la rivelazione su Instagram : operazione e ricovero in ospedale : Era ottobre e Raffaella Mennoia, autrice di Uomini e Donne e caporedattrice della oramai famosissima redazione del programma di Maria De Filippi, postava una foto da una camera d’ospedale per poi comparire in svariati scatti con un cerotto alla base del collo all’altezza della trachea. Ma la Mennoia non aveva dato ulteriori dettagli. Il 31 dicembre, tirando un bilancio dell’anno appena trascorso, ritorna su questa parentesi ...

Raffaella Mennoia - RIVELAZIONI SULL'OPERAZIONE/ Foto shock - 'Vicino a me pochi indispensabili' - Uomini e Donne - : RAFFAELLA MENNOIA ha voluto fare chiarezza SULL'OPERAZIONE che l'ha vista protagonista di recente. Ecco cosa le è successo

Uomini e Donne - Raffaella Mennoia è stata operata : “Mesi difficili - non è ancora finita” : La storica autrice del programma di Maria De Filippi ha subito un delicato intervento chirurgico: il racconto sui social

Uomini e Donne : Raffaella Mennoia svela l’intervento chirurgico subìto : Uomini e Donne: Raffaella Mennoia racconta l’intervento fatto ad ottobre Qualche mese fa Raffaella Mennoia è finita in ospedale. L’autrice di Uomini e Donne ha subìito un delicato intervento chirurgico. Il braccio destro di Maria De Filippi ha raccontato su Instagram che il 2018 non è stato un anno semplice per lei, postando una foto risalente al giorno dopo l’intervento chirurgico con dei cerotti al collo per un problema ...

Raffaella Mennoia operazione - la rivelazione improvvisa : “Mesi difficili - non è finita” : Raffaella Mennoia di Uomini e Donne ha subìto una importante operazione Raffaella Mennoia ha subìto un’operazione importante nei mesi scorsi e lo ha rivelato oggi. Il pubblico di Uomini e Donne ha molte domande al momento, dopo aver visto un post su Instagram della caporedattrice e autrice. Il braccio destro di Maria De Filippi ha […] L'articolo Raffaella Mennoia operazione, la rivelazione improvvisa: “Mesi difficili, non è ...

Raffaella Mennoia : "Qualche mese fa ho subito una delicata operazione - ecco perché ho i cerotti sul collo..." : I più attenti avevano notato in alcune foto pubblicate sui social un cerotto all'altezza del collo. Qualcuno aveva chiesto il perché alla diretta interessata, senza mai ricevere una risposta. Oggi è arrivata la spiegazione ufficiale. A fornirla la protagonista di questa vicenda, ossia Raffaella Mennoia, storica autrice di Maria De Filippi e compagna di Alessio Sakara: Il 2018 non è stato decisamente il mio anno..questa foto risale a ...

Raffaella Mennoia - UOMINI E DONNE/ Foto - choc su Instagram : 'Ogni vipera muore del suo stesso veleno' : RAFFAELLA MENNOIA torna sui social con una nuova frecciatina choc: tra i commenti a sorpresa c'è anche quello di Simona Ventura. Di chi stanno parlando?

Raffaella Mennoia : “Ogni vipera muore del suo veleno”. Caos su UeD : Raffaella Mennoia: “Ogni vipera muore del suo stesso veleno”. Caos su Uomini e Donne. Su Instagram intervengono Simona Ventura, Nilufar, Federica Lepanto e Giulia Latini. I fan non hanno dubbi: “Ecco a chi si riferisce” Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi, scatena il Caos social su Uomini e Donne. Il suo ultimo post […] L'articolo Raffaella Mennoia: “Ogni vipera muore del suo veleno”. ...

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni - Raffaella Mennoia promette sorprese : 'vi posso solamente...' - Trono Classico - : UOMINI e DONNE, Anticipazioni Trono Classico. Lorenzo Riccardi si sbilancia con Claudia Dionigi. Sorgono nuovi ostacoli con Gi9ulia Cavaglià

Uomini e Donne - Raffaella Mennoia misteriosa su Instagram : “Non volete sorprese?” : Uomini e Donne, Raffaella Mennoia parla di novità in arrivo Novità in arrivo a Uomini e Donne? Raffaella Mennoia oggi ha suscitato la curiosità dei fan pubblicando alcune foto su Instagram. Consapevole o meno del fatto che avrebbe incuriosito gli amanti del programma, ha resistito comunque qualche ora prima di tornare sull’argomento. Nel frattempo i […] L'articolo Uomini e Donne, Raffaella Mennoia misteriosa su Instagram: “Non ...

UeD news - proposta di matrimonio : le parole di Raffaella Mennoia per la coppia : Uomini e Donne news: la proposta di matrimonio conquista il pubblico, il messaggio di Raffaella Mennoia a Fabio e Roberta A Uomini e Donne una grande novità ha sorpreso non poco i telespettatori. In studio Maria De Filippi decide far portare le due sedie rosse della scelta. Tutti iniziano a chiedersi chi tra i tronisti […] L'articolo UeD news, proposta di matrimonio: le parole di Raffaella Mennoia per la coppia proviene da Gossip e Tv.

Maria De Filippi - buon compleanno/ Foto - tutti gli auguri : da Raffaella Mennoia ad Alessandra Amoroso - IlSussidiario.net : Maria De Filippi, buon compleanno: tanti i messaggi per Queen Mary sui social. Da Raffaella Mennoia ad Alessandra Amoroso, ecco tutti gli auguri.

Raffaella Mennoia consola Alessio Sakara dopo la sconfitta : “Tu vinci sempre” : Raffaella Mennoia e la dolce dedica al suo fidanzato Alessio Seppur non appaiono quasi mai insieme sui social, Raffaella Mennoia e Alessio Sakara cercano di dimostrarsi a vicenda il loro amore. E, nella maniera più semplice e limpida possibile, l’autrice di Uomini e Donne ha scelto di dedicare un post al suo fidanzato. In un […] L'articolo Raffaella Mennoia consola Alessio Sakara dopo la sconfitta: “Tu vinci sempre” ...