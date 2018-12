Pronostico Nottingham Forest vs Leeds | Championship 1-1-2019 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di lunedì 31 dicembre 2018), 26^ giornata,di, martedì 1 gennaio. Consigli per la tua scommessa vincente., martedì 1 gennaio. Match che si preannuncia scoppiettante tra, due squadre che giocano per le posizioni di vertice. Dopo il pareggio beffa con il Norwich nel Boxing Day, ilha rimediato un ko a Millwall come ilin casa con l’Hull City dopo sette vittorie di fila.della partita.Come arrivano?Ilè reduce dalla sconfitta di misura a Millwall ed è scivolato in decima posizione a -6 dalla zona play off. La panchina di Aitor Karanka appare in pericolo dopo la sorprendente campagna acquisti estiva.Inaspettata battuta d’arresto per la capolista, fermata a domicilio dall’Hull City per 2 a 0. Una sconfitta ...