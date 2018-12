Pronostico Everton vs Leicester City | Premier League 1-1-2019 e Analisi

Pronostico Burnley vs Everton - Premier League 26-12-2018 e Analisi : Premier League , 19^ giornata, Analisi e Pronostico di Burnley - Everton , mercoledì 26 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente. Burnley - Everton , mercoledì 26 dicembre. Sean Dyche spera di sovvertire i numeri. Fin qui, infatti, il bilancio del Burnley è piuttosto negativo: tre sole vittorie, tre pareggi e ben dodici sconfitte. Insomma, al di là dei numeri, nel giorno del Boxing Day servirà il miglior Burnley per avere la meglio di un ...

Pronostico Everton vs Watford - Premier League 10-12-2018 e Analisi : Premier League, 16^ giornata, Analisi e Pronostico di Everton-Watford, lunedì 10 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Everton-Watford, lunedì 10 dicembre. Vincere per essere la migliore dopo le top six. E’ questa la volontà dell’Everton che, dopo aver pareggiato a Newcastle mercoledì, è chiamato a un altro test impegnativo, quello contro il Watford. Il match si preannuncia divertente ed equilibrato. Analisi e ...