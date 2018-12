Pronostico Derby County vs Middlesbrough | Championship 1-1-2019 e Analisi

Pronostico Norwich vs Derby - Championship 29-12-2018 e Analisi : Championship, 25^ giornata, Analisi e Pronostico di Norwich-Derby County, sabato 29 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Norwich-Derby County, sabato 29 dicembre. Nemmeno il tempo di metabolizzare il Boxing Day che si scende nuovamente in campo. A Carrow Road, il Norwich di Daniel Farke sfida il Derby County di Frank Lampard. I canarini, secondi in classifica con 48 punti, sono reduci dall’incredibile pareggio contro il ...

Pronostico Sheffield United vs Derby County - Championship 26-12-2018 e Analisi : Championship, 24^ giornata, Analisi e Pronostico di Sheffield United-Derby County, mercoledì 26 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Sheffield United-Derby County, mercoledì 26 dicembre. Un punto di distacco, una posizione di differenza e la voglia di continuare a sognare la promozione. Sheffield United e Derby County si sfidano nel big match del Boxing Day per continuare la corsa verso la Premier League. Analisi e Pronostico ...

Pronostico Derby County vs Nottingham Forest - Championship 17-12-2018 e Analisi : Championship, 22^ giornata, Analisi e Pronostico di Derby County-Nottingham Forest, lunedì 17 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Derby County-Nottingham Forest, lunedì 17 dicembre. Sapore di Premier League al Pride Park. Lunedì sera, nel posticipo del 22° turno del campionato cadetto inglese, va in scena il novantatreesimo Derby delle East Midlands tra due club che vogliono tornare presto nella massima serie. Al momento, la ...

Genoa-Sampdoria - quote e Pronostico del derby del 25 novembre : probabili un paio di gol : Domenica 25 novembre 2018 per la 13ª giornata del campionato di serie A terrà banco il derby della Lanterna, in programma a Marassi alle ore 20:30. Entrambe le squadre sono a metà classifica e provengono da tre sconfitte consecutive, dunque sarà una gara tutta da seguire e dal risultato imprevedibile. Numeri e precedenti tra Genoa e Sampdoria Il Genoa si trova in 14ª posizione con 14 punti, realizzati grazie a quattro vittorie, due pareggi e sei ...