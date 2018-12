Ponte Morandi | Bucci chiede fondi alle banche per i cantieri

Superstite del Ponte Morandi è Giuseppe nel presepe di Chiusola : "Mio figlio è Gesù : mi ha dato la forza di sopravvivere" : Gli hanno chiesto di interpretare Giuseppe, nel presepe vivente di Chiusola, piccolo borgo sulle alture di Sesta Godano (La Spezia) e lui non ha saputo dire di no. Anzi, ha portato anche la compagna a interpretare il ruolo di Maria e il figlio Pietro nei panni di Gesù. La particolarità è che a rappresentare la 'Sacra famiglia' è la famiglia di Gianluca Ardini, uno dei superstiti del crollo di Ponte Morandi. Ardini si ...

Ponte Morandi - il “piano B” di Bucci : Il commissario ha firmato il bando per un prestito da 360 milioni per cautelarsi nel caso Autostrade si rifiutasse di pagare.

La tragedia del Ponte Morandi : Sono le 11.36 di martedì 14 agosto quando, durante un violento nubifragio, una porzione di circa 200 metri di ponte Morandi, viadotto della A10 che corre sopra l'alveo del torrente Polcevera, crolla. Decine di veicoli stavano transitando su quella che era tra le principali arterie genovesi. Quarantatrè le persone che perdono la vita, tra le quali 3 minori; 14 invece i feriti. La zona a ridosso del viadotto, dove insistono ...

Dal crollo del Ponte Morandi a terremoti e alluvioni : gli eventi principali del 2018 : Sono tanti i fatti di cronaca che hanno lasciato il segno nel 2018: ripercorriamo i principali, dal crollo del Ponte Morandi a Genova all’alluvione di Casteldaccia, in Sicilia. 25 gennaio: disastro ferroviario di Pioltello. Un treno, un convoglio Trenord con a bordo 350 persone, pendolari partiti da Cremona per andare a scuola o al lavoro a Milano, deraglia all’altezza della stazione di Pioltello. Tre i morti, 46 i feriti; 7 agosto: ...

Ponte Morandi : le imprese della zona rossa ripartono - Ferrometal si trasferirà a Borzoli : Capodanno di speranza per le principali imprese della zona rossa, diverse delle quali erano state costrette a interrompere la loro attività a causa del crollo del Ponte Morandi di Genova. Riprenderà dai primi di gennaio le attività Ferrometal, società specializzata nel trattamento del metallo, mentre è già ripartita la Acremoni di Bruno Vassallo, azienda che realizza stampi plastici per imbarcazioni nautiche. Sono in tutto 5 aziende di medie ...

Ponte Morandi : imprese zona rossa ripartono - Ferrometal si trasferirà a Borzoli : Roma, 30 dic. (AdnKronos) - Capodanno di speranza per le principali imprese della zona rossa, diverse delle quali erano state costrette a interrompere la loro attività a causa del crollo del Ponte Morandi di Genova. Riprenderà dai primi di gennaio le attività Ferrometal, società specializzata nel tr

Genova : aperto il Poliambulatorio vicino al Ponte Morandi : Una nuova struttura medica per venire incontro alla popolazione della Valpolcevera, ancora alle prese con l'emergenza legata al crollo del Ponte Morandi -

Da Marchionne al Ponte Morandi fino alla parola “ipovedente” : ecco cosa hanno cercato su Google gli italiani nel 2018 : Sergio Marchionne, il Ponte Morandi, ma anche “cosa significa ipovedente?”, oppure “Perché i giocatori hanno un segno rosso in faccia?”. Sono i trend di ricerca del 2018 stilati da Google. Vale a dire le curiosità, le domande, gli eventi per i quali gli italiani si sono rivolti al motore di ricerca più usato al mondo. Il reparto analitico di Mountain View ha diviso le tipologie di ricerche tra parole, eventi, personaggi, ...

Ponte Morandi - Autostrade per l'Italia al contrattacco : 'Noi condannati a priori' : Foto LaPresse - Tano Pecoraro 20-12-2018 Genova , Italia, Cronaca Ponte Morandi, al via demolizioni: ruspe in azione nella foto: abbattimento immobili sotto il Ponte Morandi, panoramica del Ponte ...

Genova - Ponte Morandi : la seconda settimana di gennaio “inizieremo a vedere pezzi venire giù” : “Penso che tra la seconda e terza settimana di gennaio inizieremo a vedere pezzi di Ponte venire giù. Per ora i lavori stanno procedendo senza ostacoli. A oltre 4 mesi dal disastro io aspetto solo l’ora di vederlo giu’ perche’ vuol dire che si va verso la ricostruzione“: lo ha dichiarato, riferendosi allo smontaggio del moncone ovest di Ponte Morandi, Marco Bucci, sindaco e commissario per la ricostruzione del ...

Fiaccolata di Natale per le 43 vittime del Ponte Morandi : Una processione per ricordare chi non c'è più nelle vie di Certosa. La deposizione della natività sotto l'Albero nella piazza principale del quartiere -