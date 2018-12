Politica - Salvini | ' La sinistra difende elite e finanza'

Salvini e Di Maio promossi - Renzi bocciato : le pagelle di un 2018 «travolgente» per la Politica italiana : Dopo la vittoria di Cinque Stelle e Lega il quadro del Palazzo è cambiato e la Seconda Repubblica è distrutta. Vediamo come sono andati i nuovi e i «vecchi» protagonisti

Matteo Salvini e la Politica da Masterchef. Quando il consenso si costruisce sul cibo : di Stefano Manganini Non restano ormai dubbi sul fatto che Matteo Salvini abbia adottato lo stile di comunicazione politica del parla come mangi (o mangia come parli). Ha fatto scalpore la sua scelta di pubblicare una foto che lo mostra intento a divorare una fetta biscottata e Nutella il giorno del terremoto di Catania e dell’agguato a Pesaro: entrambi eventi la cui gestione, a livelli diversi, rientra nelle competenze del dicastero che ...

Salvini - la nutella - il pane e la marmellata : è la Politica nell'era dei social - : Non va bene mangiare pane e nutella? 'Allora domani, prima di partire, faro' colazione con pane, burro e marmellata, come mi faceva fare da piccolo mia nonna. Ma vedrete che anche questo dara' ...

Scempio delle Istituzioni e disfatta Politica - ma Salvini si vendica sui migranti : È arrivato, finalmente, il maxiemendamento che sostituisce integralmente la manovra.Sono 270 pagine di commi con cui si decide la cosa più importante cui è demandata la politica: dove mettere le risorse, quanto spendere per cosa, cosa finanziare e cosa no.Per la prima volta si voterà a scatola chiusa: né i senatori di maggioranza né quelli di opposizione sanno con certezza cosa ci sia scritto in quelle ...

Politica - il pagellone 2018 : bocciati Renzi - Fico e Toninelli. Promossi Salvini - Conte e Tria : Il 2018 è stato l'anno dei mondiali nel calcio e delle elezioni legislative nel mondo della Politica. Per entrambi gli ambiti l'evento per antonomasia. E se i risultati del Pallone...

Salvini snobba Conte e Mattarella? «Ero alla recita di mia figlia. Due ore senza Politica - si può!» : Due ore senza politica, si può?? Buona giornata Amici!'. E vai con il personale che è politico e il politico che è personale.

Salvini snobba Conte e Mattarella? 'Ero alla recita di mia figlia. Due ore senza Politica - si può!' : Due ore senza politica, si può?? Buona giornata Amici!'. E vai con il personale che è politico e il politico che è personale.

Matteo Salvini va alla recita di Natale della figlia : "Due ore lontano dalla Politica - si può?" : Il vicepremier Matteo Salvini si cala nell'atmosfera delle Feste e, per smorzare le tensioni politiche delle ultime ore, posta su Facebook la foto di sua figlia, alle prese con la recita natalizia.Il post, pubblicato su Facebook, viene accompagnato dall'eloquente didascalia: "Leggere i giornali è uno spasso. 'Salvini ieri non era ad ascoltare prima Conte e poi Mattarella, chissà perché, sarà stato un segnale politico, ...

Pd - Martina : “Dialogo coi vertici del M5s? FantaPolitica. I vertici sono totalmente succubi della propaganda di Salvini” : “I retroscena politici parlano di contatti tra il Pd e il M5s? E’ Fantapolitica. Non so davvero dove abbiano preso questi ragionamenti, ma non esiste un contatto con i vertici dirigenti del M5s. Non esiste nella maniera più assoluta“. sono le parole di Maurizio Martina, candidato segretario del Pd, in una lunga intervista concessa a Radio Popolare. E spiega: “So bene che la Lega e il M5s non sono la stessa cosa. Il nostro ...

"Salvini è l'unico maschio alpha della Politica per le donne" : parla la sessuologa : Intervistata nel programma 'Genetica Oggi', la dottoressa Rosamaria Spina ha sottolineato l'ascendente del vicepremier sul...

Tav - il 6 dicembre Salvini si diceva contrario al referendum : “Politica si prenda le sue responsabilità” : Se oggi Salvini si dice favorevole a un referendum sulla Tav, meno di una settimana fa (il 6 dicembre) il ministro non si mostrava così possibilista. E così rispondeva a Bruno Vespa nel corso della presentazione dell’ultimo libro del giornalista:”referendum sulla Tav? No, penso che la politica debba prendersi le responsabilità. Sai come la penso, mi si portino dei numeri, ma noi siamo per l’Italia dei sì” L'articolo Tav, ...

Castelfranco - prete contro Salvini : ma l’omelia 'Politica' scatena la polemica in chiesa : Ancora un prete contro Matteo Salvini, da tempo nel mirino di non pochi uomini di chiesa per le politiche di 'tolleranza zero' in materia di immigrazione e ordine pubblico. A criticare ferocemente il ministro dell’Interno, stavolta, è stato un parroco di Castelfranco Veneto, protagonista di un’omelia al vetriolo con passaggi espressamente indirizzati al Viminale e ai “populisti” al governo: per Don Claudio Miglioranza “odio e razzismo” diffusi ...

Don Farinella e la Politica in Chiesa : "Chi vota Salvini uccide Dio. Non faccio la messa a Natale per protesta" : ...e la politica spicciola dei buoni e dei cattivi Lascia abbastanza interdetti la decisione di Don Paolo Farinella di non celebrare la messa di Natale come forma di "protesta" evidentemente politica. ...

Festa Lega - Salvini : “Siamo prima forza Politica del paese - non siamo noi i razzisti” : Festa Lega, il leader Salvini accolto dalla folla parla del partito cresciuto tantissimo in Italia, parla di Unione Europea e di tanto altro Canti di Natale e video contro la Fornero hanno accolto i leghisti che hanno riempito Piazza del Popolo a Roma, dove si sta svolgendo la kermesse del Carroccio. “L’Italia rialza la testa!”, la scritta di colore bianco che campeggia sul fondale blu del palco della iconica piazza romana ...