: Piazza Rossa,partita a hockey per Putin - TelevideoRai101 : Piazza Rossa,partita a hockey per Putin - ElvioVDeMatteis : Però c'ha 'r fisico #Putin gioca a hockey sulla Piazza Rossa - alli_gel6911 : RT @alli_gel6911: Putin gioca a hockey sulla Piazza Rossa - Europa -

sullaper Vladimir. Il 66enne presidente russo si è messo i pattini ed è sceso in campo con la squadra dei Bianchi di cui facevano parte anche il ministro della Difesa, Serghiei Shoigu, ed ex campioni del disco come Alexei Kasatonov e Pavel Bure.(Di lunedì 31 dicembre 2018)