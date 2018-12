Phil Spencer | l' uomo del rilancio - articolo

Phil Spencer : "Project xCloud potenzierà l'intero settore videoludico" : Secondo Phil Spencer, capo di Xbox, Project xCloud è un'opportunità per rafforzare ulteriormente tutte le parti coinvolte nell'intera industria videoludica, riporta WCCFtech.Per chi non lo sapesse, Microsoft Project xClou si tratta di un servizio dedicato al gaming in streaming, settore che sembra destinato a fiorire negli anni a venire.Lo streaming dei videogiochi non è certamente una novità, tanto meno per Microsoft, ma si tratta ancora di un ...

Secondo Phil Spencer Microsoft rafforzerà la propria posizione nella distribuzione di giochi per PC nel 2019 : La spinta di Microsoft a rafforzare la sua presenza nella scena dei giochi per PC è stata ammirevole negli ultimi anni. Oltre ad aver lanciato tutti i titoli first party su PC e Xbox One contemporaneamente negli ultimi due anni, la compagnia ha anche portato sulla piattaforma titoli come Sunset Overdrive, gioco esclusivo di Xbox One al momento del lancio.Secondo Phil Spencer, responsabile della divisione giochi di Microsoft, il focus sui titoli ...

Phil Spencer parla dei successi ottenuti da Xbox nel 2018 e guarda con ottimismo al 2019 : Non si può negare che Xbox One abbia avuto qualche problema nel corso di questa generazione di console, ma ciò non ha impedito a Microsoft di fare mosse che le consentiranno di raggiungere il successo a lungo termine. In effetti, il 2018 ha portato con sé alcuni grandi cambiamenti per il marchio Xbox con, ad esempio, l'acquisizione di numerosi nuovi studi.In una nuova intervista con GamesIndustry.biz, il capo di Xbox, Phil Spencer, ha parlato un ...

Phil Spencer : "il 2019 sarà un anno ancora migliore per Xbox" : Il 2018, tutto sommato, non è stato un brutto anno per Microsoft. Xbox One X ha rilanciato e rivitalizzato la famiglia di console, per cui MS quest'anno ha beneficiato del forte slancio che Xbox One X ha dato al marchio, così come alcuni lanci di titoli esclusivi durante l'anno.Tuttavia, riporta Gamingbolt, Phil Spencer di Microsoft è fortemente convinto che l'anno prossimo sarà ancora migliore per la società, citando le esclusive tanto attese ...

Phil Spencer : "gli ottimi rapporti tra Microsoft e le terze parti rendono Project xCloud più forte dei suoi concorrenti" : Microsoft ha presentato a ottobre il suo personale servizio di streaming, Project xCloud, che se al momento non trova concorrenti diretti all'interno dell'industria videoludica porta il colosso di Redmond competere con altri giganti della tecnologia come Google.Intervenendo alla conferenza "Global Technology, Media and Telecommunications" nell'ambito del Barclays 2018, Phil Spencer ha potuto parlare della strategia di Microsoft e dei concorrenti ...

Phil Spencer spiega perché l'acquisizione di EA non rientra nei piani di Microsoft : All'inizio di quest'anno, circolavano indiscrezioni che volevano Microsoft in procinto di acquisire alcuni importanti publisher di terze parti. Di tutti i grandi nomi che sono stati citati, EA era quello che si distinse di più.Come si è scoperto in seguito, non c'era nulla di vero in queste voci. Microsoft ha acquisito vari studi, ma si trattava di acquisizioni di natura molto diversa. All'E3 il colosso di Redmond ha annunciato cinque ...

Phil Spencer : Xbox Game Pass arriverà su "ogni dispositivo" : Microsoft ha grandi progetti per il suo servizio in abbonamento Xbox Game Pass. Parlando a un evento, il boss di Xbox, Phil Spencer, ha dichiarato che Microsoft non vuole solo portare Xbox Game Pass su PC, ma ha intenzione di portarlo su "ogni dispositivo". Come segnala Gamespot, Spencer ha parlato di come Xbox Game Pass - quando alla fine arriverà a piattaforme come il mobile attraverso lo streaming - aiuterà Xbox a raggiungere miliardi di ...

Phil Spencer : ”il futuro di Xbox è lo streaming” : Phil Spencer, il responsabile della divisione gaming di Microsoft, ha risposto alle domande di Venture Beat durante un’intervista incentrata sul futuro di Xbox. Phil ha affermato che lo streaming sarà il modello business principale perchè, in questo modo, si potrà incrementare il numero di giocatori. Attualmente, infatti, ci sono ben 2 miliardi di gamer al mondo ma solo 200 milioni hanno una console o un PC di fascia alta, la maggioranza ...

The Game Awards 2018 : Phil Spencer sarà tra i presentatori dell'evento : Manca sempre meno alla notte dei The Game Awards 2018, la manifestazione che premierà i migliori videogiochi dell'anno a partire dalle 2:30 del mattino di venerdì 7 dicembre.Attraverso il proprio profilo Twitter, Geoff Keighley ha annunciato che il capo della divisione Xbox Phil Spencer parteciperà alla cerimonia in veste di presentatore. Spencer si occuperà quindi di consegnare uno dei premi al suo vincitore e se la sua sola partecipazione non ...

Phil Spencer : "Ecco perché teniamo all'E3" : Come ormai saprete Sony ha fatto molto parlare di sé nelle scorse settimane per via del suo abbandono del prossimo E3, e le reazioni non si sono certo fatto attendere.Nintendo ha subito dichiarato, tramite Reggie Fils-Aime, che non mancherà alla fiera losangelina, mentre per quanto riguarda Microsoft, Phil Spencer dichiara a tutti i fan di MS che l'azienda tiene molto alla fiera dell'E3, per cui è fuori discussione saltare anche solo un ...

Phil Spencer a ruota libera sull'importanza del fallimento e le acquisizioni di Obsidian Entertainment e inXile Entertainment : Dopo le recenti acquisizioni di Obsidian Entertainment e inXile Entertainment, l'ampliamento dei Microsoft Studios e il rinnovato entusiasmo di molti giocatori, Phil Spencer non può che gioire per il potenziale che Microsoft si trova tra le mani in ambito videoludico. Come tutti sappiamo fin troppo bene però, questa generazione non è stata affatto semplice per l'universo Xbox.Come riportato da Twinfinite, Spencer si è lanciato in diverse ...

Phil Spencer visita Ninja Theory - qualcosa di grosso bolle in pentola? : Come oramai saprete la strategia di Microsoft per il medio e lungo periodo è quella di puntare sull'acquisizione di studi di sviluppo talentuosi per la produzione di contenuti.Ebbene come possiamo vedere su Twitter, Phil Spencer ha passato una giornata in compagnia di Ninja Theory, egli stesso ha infatti comunicato in un cinguettio:"Ieri ho avuto l'occasione di passare una grandiosa giornata in compagnia di Ninja Theory. Ho parlato con questo ...

Phil Spencer e Reggie Fils-Aime parlano con entusiasmo dell'E3 2019 : Sony assente, Microsoft e Nintendo presenti con molto entusiasmo e ottimismo. Con queste poche parole si potrebbe riassumere l'attuale situazione dell'E3 2019 per quanto riguarda i tre produttori di console che solitamente attirano il grosso dell'attenzione di fan e addetti ai lavori all'interno dell'evento di Los Angeles.Dopo la defezione dell'universo PlayStation la risposta dei rivali non si è fatta attendere anche attraverso delle ...