Per Nomura il ciclo espansivo e' al termine

Nomura : i 9 cigni grigi Per il 2019. l'Italia tra le sorprese : 14/12/2018 11:07 Come è noto dicembre è il mese dell'oroscopo sull'economia e sui mercati finanziari, con le banche d'affari che si inseguono nella presentazione dei loro outlook per il nuovo anno. Numerosi i report già diffusi in queste giornate e ancora altri ne ...