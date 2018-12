Pensioni | scatta il blocco degli aumenti

Pensioni - sopra 1.500 euro netti al mese scattano i tagli : di Luca Cifoni Ha ragione o torto il governo nel minimizzare l'effetto del tagli alla rivalutazione delle Pensioni in essere, deciso a partire dal 2019? In realtà è vero che gli effetti di questa ...

Pensioni col trucco : prima l'aumento Poi il governo fa scattare la sforbiciata : prima l'aumento, poi la stangata. Per i pensionati non c'è pace. Basta guardare l'ultima circolare Inps che da un lato annuncia gli incrementi sugli assegni e dall'altro lascia presagire l'arrivo di ...

Pensioni - in attesa di quota 100 a gennaio scattano gli aumenti dell'età di uscita : In attesa che sia messo a punto il decreto legge annunciato dal governo sulla cosiddetta quota 100 e sulle altre norme in materia previdenziale per le quali è stato inserito un fondo nella...

Manovra - sulle Pensioni elevate il taglio scatta da 100mila euro : Da Palazzo Chigi arrivano conferme sui provvedimenti bandiera ma non un singolo dettaglio. Si aspetta l’emendamento corretto della proposta di Stefano Patuanelli (M5S) con i prelievi di solidarietà sulle pensioni elevate: un contributo quinquennale tra il 10 e il 40%...

Pensioni - altro furto in manovra : rivalutazioni - scatta il taglio agli assegni. Gli scaglioni : quanto perdi : Sulle Pensioni e per i pensionati, dalla manovra allo studio , lunghissimo, del governo gialloverde, arrivano altre pessime notizie . Nella lista delle modifiche che si sono rese necessarie a fronte ...

Scattano i tagli sulle Pensioni. Quanto si perde sull'assegno : Alla fine il governo ha deciso: taglio alla rivalutazione delle pensioni. Di fatto anche il governo gialloverde di Salvini e Di Maio si appresta a seguire la strada dell'esecutivo Letta con un ...