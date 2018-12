Pedaggi autostradali | Danilo Toninelli ne fa una buona alla fine dell' anno

Pedaggi autostradali - Strada dei Parchi sospende aumenti per la A24 e A25 : La concessionaria delle autostrade A24-A25 blocca di propria iniziativa gli aumenti che sarebbero scattati a partire da mezzanotte. Lo ha reso noto la stessa azienda spiegando di aver intrapreso questa Strada "nonostante l'incomprensibile posizione di Anas". Il riferimento è all'accordo raggiunto col Ministero ma saltato per l'opposizione di Anas che chiede gli interessi sulle rate non pagate dal concessionario.Continua a leggere

Pedaggi autostradali - verso uno stop ma solo a tempo dei rincari : stop, ma solo momentaneo, al rincaro dei Pedaggi autostradali. A questo sta lavorando il governo per evitare che come da tradizione ogni primo gennaio arrivi la stangata sulle tariffe. I rincari però ...

Ministro smentito dal Consulente : "Come si fa a bloccare l'aumento dei Pedaggi autostradali?" : "Evitare l'aumento dei pedaggi autostradali? Mi sembra molto difficile". A parlare è Marco Ponti, docente del Politecnico di Milano, esperto di Economia dei trasporti e soprattutto Consulente del ministero dei Trasporti, chiamato da Danilo Toninelli per lavorare all'analisi costi-benefici dell'Alta velocità. Lo abbiamo chiamato proprio per ...

Il governo sta studiando un provvedimento per bloccare gli aumenti dei Pedaggi autostradali : Secondo quanto riferiscono fonti del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, è pronto il provvedimento che andrà a sterilizzare gli ormai certi aumenti ai pedaggi autostradali, già annunciati nei giorni scorsi proprio in concomitanza con l'inizio dell'esodo invernale di fine anno. Il Mit punta a concedere aumenti inferiori rispetto a quelli richiesti dai gestori della rete.Continua a leggere

Aumento Pedaggi autostradali - Mit : “Fiduciosi sul blocco” : Aumento pedaggi autostradali, Mit: “Fiduciosi sul blocco” Fonti del ministero rivelano “ottimismo” sul possibile annullamento degli aumenti delle tariffe, previsti dal 1° gennaio. Ma la polemica tra Toninelli e i sindaci abruzzesi non si placa e questi ultimi hanno indetto una manifestazione Parole chiave: ...

Il ministero dei Trasporti : “Si va verso lo stop degli aumenti per i Pedaggi autostradali” : Si respira aria di ottimismo al Mit per una sterilizzazione ormai giudicata certa degli aumenti delle tariffe su gran parte della rete autostradale. In particolare, riferiscono fonti Mit, il blocco riguarderà anche Aspi e Strada dei Parchi (A24-A25). Per alcune concessionarie, sottolineano le stesse fonti, si arriverà invece a ritocchi minimi e i g...

Rincari sui Pedaggi autostradali Il Mit : "Aumenti su alcuni tratti" : Il governo prova a bloccare l'aumento dei pedaggi stradali . Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi su un rincaro al casello, il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture prova a correre ai ...

Il governo studia il blocco dell'aumento dei Pedaggi autostradali : 'Aria di ottimismo al Ministero dei Trasporti per una sterilizzazione ormai giudicata certa degli aumenti delle tariffe su gran parte della rete autostradale'. È quanto filtra da fonti del Ministero ...

Manovra - previsti aumenti nel 2019 : Pedaggi autostradali - ecotassa - Rc Auto e multe : La Manovra economica 2019 prevede sia Quota 100 che il Reddito di cittadinanza, ma tra le righe del documento di bilancio sono previsti anche aumenti e rincari dei prezzi. Per il prossimo anno è stato stimato che il rincaro prezzi sarà di circa 914 euro a famiglia, ma potrebbe arrivare addirittura a 3400 euro. Manovra, aumenti prezzi nel settore Auto e bollette Il 2019 non si preannuncia diverso rispetto agli anni passati riguardo agli aumenti ...

Pedaggi autostradali - verso una pioggia di rincari : la nota del ministero dei Trasporti : Stanno per arrivare i rincari dei Pedaggi autostradali? Il rischio, ad ora, è altissimo. Non a caso il ministero dei Trasporti, nei giorni scorsi, ha messo le mani avanti: "Si sta lavorando per arrivare a una sterilizzazione più ampia possibile della dinamica dei Pedaggi, soprattutto in relazione a

MIT smentisce nuova stangata Pedaggi autostradali : Teleborsa, - Nuovi rincari per le autostrade a partire dal 1° gennaio 2019 , anche se il MIT - Ministero dei trasporti parzialmente smentisce le notizie circolate negli ultimi giorni, precisando che ...