Parco Monz | la Regione diventa comproprietaria

SParco al Monza Rally Show : la storia e la collezione 2019 : SPARCO ha scelto il Monza Rally Show per svelare in anteprima la sua collezione 2019, nell’ambito dell’evento Back to the future. E fino a domenica 9 dicembre la Sala della Regione del Monza Eni Circuit sarà una vera e propria macchina del tempo che permetterà al pubblico di ammirare un’esposizione unica nel suo genere, in […] L'articolo SPARCO al Monza Rally Show: la storia e la collezione 2019 sembra essere il primo su ...