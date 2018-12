Ora anche Gb e Francia ‘bloccano i porti’ | “piano d’azione rafforzato” per frenare

Ponte MOrandi : Bucci chiede fondi alle banche per i cantieri : Il Commissario e sindaco di Genova sta cercando Istituti disposti a pagare le spese di ricostruzione. Una sorta di paracadute nel caso Autostrade si sfili dall'impegno preso -

Manchester City - Guardiola : 'Ora il Liverpool è la squadra migliore al mondo' : ' In questo momento - ha aggiunto Guardiola - credo che il Liverpool sia la migliore squadra d'Europa, forse del mondo, è quella maggiormente in forma. Bisogna accettarlo, tutto quello che possiamo ...

Basket - 13a giornata Serie A 2019 : Avellino ferma Milano - perde anche Venezia. Bene Cremona - Ora seconda : PLa caduta delle big nella tredicesima giornata della Serie A di Basket. Finisce l’imbattibilitá dell’Olimpia Milano, che cade sul campo di una straordinaria Sidigas Avellino. I campani si impongono 85-81 al termine di una partita combattutissima e che si è decisa solo nel finale. Avellino ha un grande Keifer Sykes da 31 punti, mentre Milano ha pagato probabimente le fatiche delle tante partite nell’ultimo periodo e non le è bastato un Arturas ...

"Anche i cani devono pagare il coperto di 2 euro al ristOrante" : è polemica : Siamo ad Albettone (Vicenza) e a lanciare la proposta è Joe Formaggio, titolare con la famiglia di un ristorante, ma anche...

Volley : Superlega - Trento asfalta anche SOra : LA CRONACA DEL MATCH- Per l'ultimo impegno dell'anno solare Angelo Lorenzetti decide di tenere a riposo lo schiacciatore Russell , comunque a referto, , facendo spazio nello starting six a Van ...

Francesco Chiofalo svela i messaggi di incOraggiamento : ci sono anche la Ventura e Corona : Dopo l’annuncio choc di Francesco Chiofalo, moltissimi personaggi del mondo dello spettacolo si sono mobiliati per esprimere il loro sostegno al personal trainer. Lo stesso Chiofalo, in queste ore, ha svelato tramite un video tutti i messaggi ricevuti. In seguito all’annuncio di ‘Lenticchio’, in tantissimi si sono riversati sul profilo del ragazzo per incoraggiarlo. Con un velo di stupore lui stesso si è detto meravigliato delle tante persone ...

Sci - Paris vince ancOra : dopo la discesa libera trionfa anche nel SuperG : Bormio - Magica doppietta per l'azzurro Dominik Paris che, dopo il successo di ieri in discesa, ha vinto in 1.29.95 anche il SuperG di Coppa del Mondo di Bormio, ultima gara maschile del 2018. Ha preceduto di un solo centesimo di secondo, pari a 24 centimetri di distacco, l'austriaco Matthias Mayer che ha chiuso in 1.29.96. Terzo il norvegese ...

Slalom di Semmering - prima manche : è ancOra Shiffrin-Vlhova : ancora Shiffrin-Vlhova nello Slalom speciale di Semmering, Austria,, con la variante Hansdotter pronta a inserirsi nel duello tra la statunitense e la svedese. Alle 13:30 il via alla seconda manche: ...

Banche - la mOrale non conta più. L’importante è fregare il cliente (e salvare la faccia) : Siamo in clima natalizio e può sembrare demagogico. Ma forse un appello alla sensibilità in questi giorni può avere un effetto diverso. Ci provo! Osservo i comportamenti di banchieri e bancari da oltre un quarto di secolo e, al netto di casi straordinari e che comunque rappresentano una minoranza, i banchieri e i bancari agiscono sulla base di una cognizione molto originale delle leggi e della moralità. I banchieri – le vicende degli ...

Sala : «Il Pd in questa fase è troppo lento. Il mio futuro? Pagine ancOra bianche» : Il sindaco di Milano Beppe Sala: nel M5S un’anima sociale, su certe cose siamo vicini. Il governo ignora Milano

Sala : «Questo Pd mi urta - è troppo lento. Il mio futuro? Pagine ancOra bianche» : Il sindaco di Milano Beppe Sala: nel M5S un’anima sociale, su certe cose siamo vicini. Il governo ignora Milano

Vicenza - in un ristOrante dal 2019 anche i cani pagheranno il coperto - : La novità verrà introdotta in un locale di Albettone. "Sempre di più i padroni di cani portano il proprio animale domestico con sé - hanno spiegato i ristoratori - e questo implica qualche accortezza ...

Vicenza - in un ristOrante dal 2019 anche i cani pagheranno il coperto : Vicenza, in un ristorante dal 2019 anche i cani pagheranno il coperto La novità verrà introdotta in un locale di Albettone. "Sempre di più i padroni di cani portano il proprio animale domestico con sé - hanno spiegato i ristoratori - e questo implica qualche accortezza in più che di fatto rende l'animale un ...

Francesco Chiofalo e il tumore al cervello/ Foto - l'incOraggiamento dei fan : 'È toccato anche a me e...' : Francesco Chiofalo e il tumore al cervello. Come sta? La Foto in ospedale assieme alla mamma: 'Ora più che mai ho bisogno di te'