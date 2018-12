Nonna 99enne riceve la lettera d’amore scritta 77 anni prima dal suo ex promesso sposo

fanpage

(Di lunedì 31 dicembre 2018) La donna, Phyllis Ponting, dopo aver salutato per l'ultima volta quell'uomo in partenza per la guerra, non lo ha mai più rivisto. Nell'ultimo messaggio che la donna aveva inviato al suo fidanzato aveva accettato la sua proposta di matrimonio ma non avendo ricevuto riposta pensava che l'uomo avesse cambiato idea, fino ad ora.