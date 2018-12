Non censura una scena di sesso | licenziato direttore tv iraniana

Studentesse comprano libro a tema lgbt in fiera - la professoressa lo censura : “Non adatto”. La denuncia della casa editrice : comprano un libro a tema lgbt, ma la professoressa le “invita” a restituirlo. E a cambiarlo con qualcosa di più “adatto”. A denunciare l’episodio è Edizioni Sonda, la casa editrice che cura la pubblicazione italiana del volume incriminato. Si tratta di Questo libro è gay, di Juno Dawson, un’autrice transgender inglese di narrativa per ragazzi molto conosciuta nella comunità arcobaleno e nominata “The queen of teen” ...

Uomini e donne - Gemma Galgani si siede sulle gambe di Rocco : lui Non contiene 'l'emozione' - roba da censura : Gemma Galgani ha deciso di dare una seconda possibilità alla sua relazione con il cavaliere Rocco Fredella . Siamo ovviamente nello studio di Uomini e donne, il programma di Maria De Filippi su Canale ...

Carabinieri - vince la marescialla sexy : foto spinte e video da censura? Non sarà trasferita : Quest'ultima è una vecchia conoscenza del mondo dell'hard. È un'attrice famosa, insomma, ha recitato pure con il numero uno del settore, Rocco Siffredi, il quale a sua volta ha deciso di lanciare un ...

Arezzo : il ladro ammazzato Non era incensurato - ma un pericoloso latitante : Un nuovo colpo di scena è emerso dallo sviluppo delle indagini sulla tragica vicenda che ha visto come protagonista l'imprenditore toscano Fredy Pacini che, nella notte dello scorso 28 novembre, ha ammazzato un uomo che stava introducendosi nel suo capannone armato di un grosso piccone insieme ad un complice. Centrato con due colpi sparati da una pistola regolarmente detenuta e denunciata, un uomo di origine moldava è morto a causa delle ferite ...

L'odio sui social Non si combatte con la censura - alla Macron - . Parola di esperti : ... delle aziende e della scuola, "al contrario è aumentata l'attenzione alle fake news soprattutto su temi di politica, economia ed esteri mentre sono meno presenti in discussioni sulla salute, sport e ...

Gf Vip 2018 - nessun confronto tra Deianira Marzano e Giulia Provvedi : "La censura Non è solo in politica" (video) : A poche ore dalla messa in onda della dodicesima puntata della terza edizione del Grande Fratello Vip, Deianira Marzano ha annunciato la propria assenza in casa. Il motivo, svelato dalla padrona di casa, Ilary Blasi, è da collegare alla diffida legale del calciatore dell'Atalanta, Pierluigi Gollini, nei confronti della produzione del reality di Canale 5 a trattare l'argomento (il presunto tradimento in una discoteca milanese) per puro ...

Scherzi a parte - il video a Nino Formicola a rischio censura : che cosa Non deve andare in onda : Dopo Barbara D'Urso, Scherzi a parte ci ricasca con Nino Formicola . Lo scherzo avvenuto ai danni del comico potrebbe essere a rischio censura per via di una divulgazione di informazioni personali. ...

Sabina Guzzanti a Blogo : "Non ritorno in tv - io censurata in Rai 15 anni fa - nessuno si è scusato ancora" (VIDEO) : "Non è un ritorno alla tv, io continuo a fare la regista". Sabina Guzzanti ai microfoni di Blogo precisa che la sua partecipazione a La tv delle ragazze - Gli stati generali 1988-2018 (conferenza stampa), in onda su Rai3 per quattro settimane a partire da giovedì prossimo, è circoscritta e non lascia intendere nessun futuro progetto per il piccolo schermo. Quel piccolo schermo con il quale l'attrice negli ultimi anni ha avuto un rapporto ...

Hong Kong - chiude l'ultima libreria Non soggetta alla censura cinese : La lunga mano del controllo governativo cinese si fa sentire sempre di più, anche in territori statali tradizionalmente autonomi come quello di Hong Kong . Come riportato dal quotidiano inglese The ...