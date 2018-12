Nissan Juke - Al Salone di Tokyo | la Nismo RSnow e altre showcar

quattroruote

(Di lunedì 31 dicembre 2018) Aldi(11-13 gennaio), lamostrerà alcune concept decisamente sopra le righe, a partire dalla cingolata, una versione muscolosa e appunto, dotata di cingoli al posto delle ruote, come un gatto delle nevi. Non è una novità in assoluto per la, questa, visto che negli ultimi anni ha presentatoversioni per l'off-road estremo, come la Rogue Trail Warrior, esposta aldi New York. Sullo stand asi vedranno anche la concept Naomi Osaka basata sulla X-Trail, la LeafRC e la monoposto di Formula E. Inoltre, lamostrerà altri veicoli come l'Elgrand Sports Premium, la Leaf Autech, la GT-R Special Edition e modelli più "normali" come X-Trail, Serena e Note, oltre alle versionidi Leaf, Note e-Power e Serena.