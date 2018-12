Nfl | ecco i playoff | Indianapolis | Baltimore e Phila ultime promosse

In auto su YouTube : da Doug DeMuro a Marchettino - ecco i 'car iNfluencer' : E se nella moda a dominare è la Ferragni, anche il mondo dei motori ha i suoi volti noti, che attraverso video postati su YouTube , Facebook o Instagram riescono a tenere incollati allo schermo ...

INfluenza : aumenta il rischio con le case affollate a Natale - ecco i trucchi per evitarla : Durante le vacanze di Natale è alta la probabilità di trovarsi in case “affollate” o luoghi chiusi con molte persone con le quali si scambiano anche baci e abbracci: un ambiente ideale che favorisce la circolazione dei virus Influenzali. Una delle strategie migliori per migliorare la qualità dell’aria è sicuramente arieggiare frequentemente le stanze, ed utilizzare ad esempio oli essenziali. Importantissimo poi lavarsi ...

La qualità dello sperma è iNfluenzata dal consumo di cannabis : ecco i risultati di una recente ricerca : L’utilizzo di cannabis influisce sulla qualità dello sperma, causando cambiamenti nel DNA dei geni che regolano la formazione degli organi e lo sviluppo in generale. E’ quanto risultato da una ricerca della Duke Health i cui ricercatori hanno analizzato lo sperma di un gruppo di consumatori di cannabis e lo hanno messo a confronto con quello di non fumatori. Gli studiosi hanno preso in esame un gruppo di ratti e un gruppo di 24 ...

Allergia e asma nei bambini? Ecco come può iNfluire il contatto con cani e gatti sull’insorgenza di questi disturbi : Stare spesso a contatto con animali domestici, come cani e gatti, causa una diminuzione del rischio di sviluppare allergie nei bambini, ma riduce anche l’insorgenza di eczema e asma. La conferma arriva da uno studio pubblicato sulla rivista PLoS One e reso noto dal magazine britannico New Scientist. Lo studio è stato condotto da Bill Hesselmar dell’Università svedese di Goeteborg rianalizzando i dati di due ricerche. La prima ha ...

INfluenza : ecco la “dieta antivirus” per combattere l’epidemia a tavola : Aumentare le calorie consumate, iniziando la mattina con latte, miele o marmellata e portando poi a tavola soprattutto zuppe, verdure, legumi e frutta, aiuta a rafforzare, con l’apporto di vitamine, le difese immunitarie dal rischio dell’insorgenza dell’Influenza favorita dal freddo gelido. E’ quanto afferma la Coldiretti che ha messo a punto una “dieta antivirus” con l’arrivo dell’Influenza che ha già messo a letto oltre un milione di italiani ...

Ecco le 10 persone più iNfluenti per la scienza nel 2018 : Yuan CaoViviane SlonHe JiankuiJess WadeValérie Masson-DelmotteAnthony BrownBee Yin YeoBarbara Rae-VenterRobert-Jan SmitsMakoto YoshikawaIl 2018 volge al termine, e come di consueto è tempo di tirare i bilanci di fine anno. Quella che sta per concludersi è stata, dal punto di vista della scienza, un’annata particolarmente feconda, in tutti gli ambiti: la genetica, per esempio, in virtù del sequenziamento del dna di nuove specie animali, vegetali ...

Roma - le donne più iNfluenti premiate nella serata di gala ecco Most iNfluent innovative women 2018 : ... prima nazionale poi internazionale, che comprende le donne leader piu importanti nel mondo degli affari, della filantropia, del governo e della pubblica amministrazione, della scienza, dell'...

Ecco 5 cose che iNfluiscono “segretamente” sulla pelle in maniera negativa : La routine della cura della pelle è un rituale che compiamo circa due volte al giorno e pieno di detergenti, sieri, esfolianti, oli e creme idratanti. Ma mentre spendiamo tutto questo tempo nel cercare di prevenire le rughe e nell’inseguire una luminosità naturale, potremmo anche non realizzare che alcune abitudini giornaliere stanno rendendo questi sforzi nulli o poco produttivi. Ecco allora 5 cose che “segretamente” influiscono sulla pelle e ...

Tecnologia : ecco le donne italiane più iNfluenti del 2018 : Cinquanta donne italiane, tra cui ricercatrici e imprenditrici, nel 2018 si sono distinte nel mondo dell’innovazione e della Tecnologia: sono state individuate dall’associazione no-profit Inspiring Fifty, che promuove la presenza delle donne nel settore tecnologico. Rappresentate Lombardia, Lazio, Emilia Romagna, Umbria, Liguria, Piemonte e Toscana, poi a livello internazionale USA (California, Oregon, New York), Regno Unito (Londra, ...

Innovazione - dalla scienza all'informatica : ecco le 50 italiane più iNfluenti del 2018 : Inspiring Fifty: le eccellenze al femminile scelte da una giuria composta da personalità del mondo imprenditoriale, del business e dell'accademia su oltre 200 candidature. Barbara Cominelli (Microsoft Italia): "Fonte di ispirazione per studentesse con un futuro nell'Ict"

Ecco i film più iNfluenti di sempre (secondo un algoritmo italiano) : Star Wars: Episodio IV - Una nuova speranzaIl mago di OzPsychoKing Kong2001: Odissea nello SpazioMetropolisQuarto potereNascita di una nazioneFrankensteinBiancaneve e i sette naniIl mago di Oz, Star Wars – Una nuova speranza e Psycho. Ecco il podio dei film di maggior successo di tutti i tempi. A decretarlo non sono stati gli incassi o i successi di critica ma un algoritmo sviluppato dagli italiani Livio Bioglio e Ruggero Pensa del ...

Chiara Ferragni - la cabina armadio è finalmente pronta : ecco com’è fatto il guardaroba di un’iNfluencer da 16 milioni di follower : Chiara Ferragni, in una story su Instagram, ha mostrato ai follower la propria cabina armadio. “ecco la novità” ha detto l’influencer, mostrando delle luci in stile camerino da star intorno allo specchio. L’altra novità, tra borse e vestiti, è la scritta che campeggia sulla sala: “The Ferragnez”. L'articolo Chiara Ferragni, la cabina armadio è finalmente pronta: ecco com’è fatto il guardaroba di ...

Top 10 fashion iNfluencer : ecco chi sono : Le ricerche di Lyst segnalano anche che l'abito fucsia di Saint Laurent che ha indossato per la festa dei suoi 30 anni è andato a ruba in tutto il mondo e che le ricerche relative al passamontagna ...

“Malattie reumatiche? No - grazie” : ecco i fattori modificabili che le iNfluenzano : Le malattie del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo ogni anno in Italia causano 600.000 ricoveri in strutture sanitarie. Sono patologie gravi e in forte crescita. Infatti, il 32% degli anziani utilizza farmaci antinfiammatori ed antireumatici per la cura, tra gli altri disturbi, di artriti e artrosi. Il 25% assume regolarmente vitamina A e D per contrastare l’osteoporosi. In totale, sono oltre cinque milioni e mezzo le persone ...