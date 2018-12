ilfoglio

: Nelle Terre d’ombra - bassifondi : Nelle Terre d’ombra - marilenamafe : @Ida_e_basta @Candy_Amara @rickyreds2 @la_comix @Palladinev @matteosalvinimi A 'imbarcarli' o a spingersi a farlo,… - Felcia52 : @ideadestra_ ma perche' questi troglo non se ne tornano nelle loro verdi terre... -

(Di lunedì 31 dicembre 2018) Il tuo lavoro è dire le cose in modo corretto. Il mio di trasformarle in buone storie” disse John Le Carré a David Greenway del Washington Post quando s’incontrarono in Cambogia nel 1974 (l’episodio è narrato in “John Le Carré. The Biography”di Adam Sisman). Le Carré ha trasformato le cose in buone