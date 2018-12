Negramaro | auguri di fine anno con sorpresa | il chitarrista Lele Spedicato appare per la

Negramaro - la sorpresa ai fan : Lele Spedicato compare in un video di auguri : Con grande stupore per tutti, Lele Spedicato appare, per la prima volta in un video, dopo la malattia, insieme a tutti i...

Buon 2019 con Lele Spedicato dei Negramaro in video per gli auguri speciali ai fan prima del tour : Lele Spedicato dei Negramaro in video augura Buon 2019 ai fan. Una vera sorpresa per tutti coloro che ne aspettavano il ritorno, dopo il dramma dell'emorragia cerebrale e la lotta per tornare a una vita normale. Il chitarrista della band, che sarà in tour a partire dal mese di febbraio, ha stappato una grande bottiglia per un augurio speciale a tutti i fan che aspettavano di rivederlo almeno in video. Il gruppo torna quindi alla ...

È nata Stella - la figlia di Giuliano Sangiorgi e Ilaria La Macchia. Gli auguri degli zii Negramaro : Fiocco rosa in casa Sangiorgi. È nata a Roma la prima figlia del cantante dei Negramaro e di Ilaria La Macchia. A dare l'annuncio è papà Giuliano che per l'occasione ha inaugurato la sua nuova pagina Instagram. Visualizza questo post su Instagram È nata Stella Sangiorgi Roma ore 2.35 3 novembre 2018 Benvenuta amore mio! ⭐ @i.lariamacchia Un post condiviso da Giuliano Sangiorgi ...

Lele dei Negramaro compie 38 anni - la moglie Cleo : 'Tanti auguri a noi amore' : Dopo la paura torna il sorriso. Lele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro colpito da un'emorragia cerebrale e ora ospite di un centro specializzato per la riabilitazione, ha compiuto oggi 38 anni. ...

Negramaro - Lele Spedicato compie 38 anni. L'emozione della moglie Cleo : «Auguri amore - non vedo l'ora di rivedere il tuo sorriso» : Lele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro colpito da un'emorragia cerebrale e ora ospite di un centro specializzato per la riabilitazione, ha compiuto oggi 38 anni. Per l'occasione la moglie, Cleo ...