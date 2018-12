NBA | Russell Westbrook | ' Sto giocando male | ho deluso i miei compagni'

NBA - risultati : LeBron si ferma a Brooklyn - vendetta Russell sui Lakers : Il Barclays Center fatica a riempirsi pure con i Lakers in città, anche se molti dei presenti hanno una canotta gialla e LeBron James è accolto come nemmeno fosse il Redentore. S'impappina persino la ...

NBA - Russell Westbrook e le triple doppie : sale al terzo posto nella storia NBA : Con la tripla doppia n°108 messa a referto questa notte, la point guard dei Thunder sale sul podio nella storia NBA lasciandosi alle spalle Jason Kidd. nella Top-10 anche altri due giocatori ancora in ...

NBA – Russell Westbrook firma la 107ª tripla doppia in carriera : è il 3° all-time - nel mirino Magic Johnson : Russell Westbrook tocca quota 107 triple doppie in carriera: il playmaker dei Thunder è 3° all-time dietro Magic Johnson e Oscar Robertson La scorsa notte, Russell Westbrook ha firmato un altro record personale nella sua straordinaria carriera. Il playmaker dei Thunder ha realizzato 23 punti, 19 rimbalzi e 15 assist nell sfida contro i Cleveland Cavaliers, firmando la 107° tripla doppia della sua carriera. Westbrook ha raggiunto Jason Kidd ...

NBA - gli Oklahoma City Thunder volano con il nuovo-vecchio Russell Westbrook : un momento magico per gli Oklahoma City Thunder e per Russell Westbrook. Dopo un brutto inizio di stagione contrassegnato da quattro sconfitte consecutive, la squadra di coach Donovan si è risollevata ...

NBA - Russell Westbrook diventa di nuovo papà : benvenute Skye e Jordyn : Dopo anni in cui esisteva soltanto il basket, Russell Westbrook sta iniziando lentamente a cambiare le sue priorità. Nelle ultime due settimane i Thunder sembrano aver imparato a fare a meno di lui ...

NBA – Infortunio Russell Westbrook : la caviglia si gira e l’urlo fa rabbrividire i tifosi dei Thunder [VIDEO] : tifosi dei Thunder col fiato sospeso: nella partita della notte contro i Pelicans si fa infortuna Russell Westbrook Nonostante il successo sui Pelicans per 122-116, i Thunder hanno ben poco da sorridere. Nel match giocato alla Chesapeake Energy Arena la scorsa notte, si è infortunato Russell Westbrook. Il playmaker di OKC è atterrato sul piede di Anthony Davis procurandosi una brutta distorsione. Westbrook è crollato al suolo urlando dal ...

NBA – Russell Westbrook predica calma : “sconfitte? Niente panico - ho fiducia nei Thunder” : Russell Westbrook predica calma nonostante l’inizio di stagione orribile dei Thunder: nonostante lo 0-4, il playmaker di OKC nutre fiducia nel roster Inizio di stagione al di sotto delle aspettative quello degli Oklahoma City Thunder. Partita per essere una delle principali candidate ai vertici della Western Conference, OKC è attualmente in fondo alla classifica, con 0 vittorie in 4 partite. L’ultimo ko è arrivato nella notte contro i ...