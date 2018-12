NBA – Magic successo sui Pistons e sogno Playoff che resta ancora vivo!

NBA Sundays - Orlando Magic-Detroit Pistons : SEGUI IL LIVE : Una partita da vincere a ogni costo. Lo sanno bene i Pistons, 16-17,, impegnati in trasferta a Orlando nell'NBA Sundays di questa settimana. Una gara come sempre da SEGUIre su Sky Sport NBA, in diretta dalle 21.30,, in cui Detroit proverà in tutti i modi a staccarsi dal gruppone che insegue un posto ai playoff, cercando di agganciare il treno delle cinque squadre che lottano ...

NBA : San Antonio Spurs a valanga contro i Magic - 18 punti per Marco Belinelli : Orlando Magic-San Antonio Spurs 90-129 I San Antonio Spurs sono riusciti, per una volta, a fare la cosa più banale che può essere chiesta a un giocatore prima di uscire dal tunnel per entrare in campo:...

NBA - pazzeschi LeBron e Ball : entrambi in “tripla doppia” come Magic e Kareem : LeBron James e Lonzo Ball entrano nella storia dei Los Angeles Lakers pareggiando un pazzesco record di Magic Johnson e Kareem Abdul Jabbar LeBron James e Lonzo Ball hanno chiuso la gara della notte dei Lakers contro gli Hornets in tripla doppia. 24-12-11 assist per il King James, trascinatore dei losangelini, 16-10-10 assist per il collega più giovane, utili a superare 128-100 Kemba Walker e soci. E’ solo l’ottava volta che ...

NBA come nell’era Magic : arbitri e stranieri fanno rivivere lo show : «La difesa vince i titoli, l’attacco vende i biglietti». Basandosi sull’antica massima dello sport americano, la Nba dovrebbe conoscere un’ondata di popolarità senza precedenti, se non fosse che il basket statunitense ha già completato la globalizzazione planetaria. Un’operazione che iniziò a metà Anni 80 grazie al duello tra Magic Johnson e Larry ...

NBA – Heat - animi caldi a Miami : Whiteside è furioso - il lungo lascia la panchina dopo il ko contro i Magic : Gli Heat ko contro i Magic, i Playoff si allontanano: Hassan Whiteside lascia la panchina infuriato e a Miami qualcosa rischia di rompersi Situazione caldissima a Miami. La franchigia della Florida si trova attualmente in decima posizione, con due partite in meno (ma anche due vittorie in meno) degli Wizards e una gara in meno di Charlotte (avanti anch’essa di 2 vittorie). Niente di irreparabili dunque, specialmente se si è ancora alla 23ª ...

Risultati NBA – Utah a valanga su San Antonio - Miami ko contro i Magic : sorridono Indiana e Dallas : Grandissima prestazione dei Jazz che si sbarazzano senza pietà di San Antonio, vittorie esterne per Sacramento e Orlando Sorprese ed emozioni nella notte NBA, caratterizzata da match davvero spettacolari. Uno su tutti quello disputato all Vivint Smart Home Arena tra Utah e San Antonio. I Jazz sfornano una prestazione magistrale, demolendo gli avversari con il punteggio di 139-105, maturato grazie alla partenza sprint dei padroni di casa. ...

NBA – Magic Johnson fa chiarezza : “non siamo i nuovi Cavs - non giochiamo solo con LeBron James” : Magic Johnson ha risposto alle accuse di chi dice che i Lakers abbiano presto abbandonato ogni schema per affidarsi unicamente a LeBron James: il presidente dei giallo-viola ha cercato di fare chiarezza ‘Palla a LeBron James e poi tutti a dargli il cinque dopo il canestro’, secondo molti il gioco dei Los Angeles Lakers potrebbe essere tranquillamente riassunto così. I losangelini erano partiti con i migliori propositi per la stagione ...

NBA - Lakers troppo LeBron-dipendenti? Magic : 'Non vogliamo fare come Cleveland' : ... essendo uno dei giocatori più forti al mondo. Se sei LeBron James decidere le partite è il tuo mestiere e lui sa benissimo come gestire quei momenti" " il pensiero di Magic Johnson al riguardo è ...

NBA – Russell Westbrook firma la 107ª tripla doppia in carriera : è il 3° all-time - nel mirino Magic Johnson : Russell Westbrook tocca quota 107 triple doppie in carriera: il playmaker dei Thunder è 3° all-time dietro Magic Johnson e Oscar Robertson La scorsa notte, Russell Westbrook ha firmato un altro record personale nella sua straordinaria carriera. Il playmaker dei Thunder ha realizzato 23 punti, 19 rimbalzi e 15 assist nell sfida contro i Cleveland Cavaliers, firmando la 107° tripla doppia della sua carriera. Westbrook ha raggiunto Jason Kidd ...

NBA - i risultati della notte : Lillard da record batte i Magic - i Bucks vincono contro Chicago : Con il papà presente eccezionalmente sugli spalti, il camerunense ci ha tenuto a fargli capire una volta di più di aver fatto la scelta giusta quando ha preferito il basket alla pallavolo , lo sport ...

Risultati NBA – LeBron ko contro i Magic - ok Sixers e Clippers : Wade torna giovane ma si schianta su Kawhi Leonard : Lakers sconfitti dai Magic, vittorie esterne per Sixers e Clippers, Wade guida Miami con 35 punti ma la vittoria è dei Raptors di Kawhi Leonard: i Risultati della notte NBA Notte NBA di grandi emozioni e verdetti davvero interessanti quella appena trascorsa. I fan che hanno potuto assistere alla partita dei Lakers ad orario ‘europeo’, sono rimasti delusi: LeBron James (24 punti e 7 assist) e compagni si sono arresi a degli ottimi Magic, ...

NBA - LeBron e i Lakers contro i Magic in prima serata su Sky Sport : Un segnale a cui dare continuità contro i Magic, in una sfida tutta da gustare in diretta su Sky Sport NBA.

NBA Sundays – I Lakers di LeBron James ospitano gli Orlando Magic : la preview del match : I Los Angeles Lakers di LeBron James ospitano gli Orlando Magic nella sfida domenicale delle 21.30: la preview dell’incontro L’appuntamento di questa settimana con le NBA Sundays, le partite domenicali della NBA in prima serata per l’Europa, vede i Los Angeles Lakers ospitare gli Orlando Magic allo Staples Center, con diretta domenica 25 novembre a partire dalle 21.30 su Sky Sport NBA. Los Angeles Lakers: I Lakers hanno vinto otto ...

NBA - Luke Walton ha la fiducia di Magic Johnson : 'Non lo licenzieremo' : Dopo le parole dei giorni scorsi a seguito del loro incontro trapelato sui media, finalmente Magic Johnson ha deciso di parlare. L'argomento in casa Los Angeles Lakers è sempre lo stesso, la stabilità ...