NBA | LeBron James | ' Grazie al titolo 2016 con i Cavs sono diventato il migliore di sempre'

NBA - Los Angeles-Sacramento 121-114 : i Lakers interrompono la maledizione e vincono senza LeBron : La maledizione di "King James" è stata interrotta: dopo tredici sconfitte consecutive per le sue squadre nelle partite saltate da LeBron, finalmente i Los Angeles Lakers sono riusciti a vincere, ...

NBA - Los Angeles Lakers : buon compleanno LeBron James - MVP anche a 34 anni : Il tutto con il rischio di ricascare , come spesso gli è accaduto in passato, nello stesso errore commesso a Cleveland: creare un mondo che ruota solo ed esclusivamente attorno a LeBron e che perde ...

Risultati NBA – Lakers ko senza LeBron - il derby di Los Angels porta in trionfo i Clippers : bene anche Pelicans e Thunder : Il derby di Los Angeles finisce in gloria per i Clippers, i Lakers colano a picco senza LeBron: male anche Timberwolves e Spurs I Risultati NBA della notte italiana mostrano un tabellino con 10 match giocati in questo 29 dicembre. La partita che però ha attirato più di tutte le attenzioni dei tifosi e dei media è il derby tra i Lakers ed i Clippers. Le due squadre di Los Angeles si sono affrontate a viso aperto allo Staples Center, dove il ...

NBA : Danilo Gallinari vince il derby senza LeBron - San Antonio battuta in volata a Denver : Los Angeles Lakers-L.A. Clippers 118-107 Lou Williams. Se esiste una partita che può raccontare meglio di altre il suo impatto, le sue doti e la sua capacità di incidere, difficilmente ne troverete ...

NBA – Luka Doncic come LeBron James - numeri da record! Lo sloveno arrossisce : “che onore - è il mio idolo!” : Luka Doncic mette insieme cifre che solo LeBron James ha toccato prima dei 20 anni: il paragone fra i due fa arrossire la giovane stella dei Mavericks Luka Doncic come LeBron James. Va bene, lo sloveno è straordinario, ma forse un paragone del genere può sembrare fin troppo grande. Del resto sono due giocatori completamente diversi, li accomuna solo il fatto di avere un talento fuori dal comune, già mostrato in giovane età. I 21 punti, 10 ...

NBA - risultati : Harden 45 - Boston si inchina. Lakers beffati senza LeBron : James Harden sta facendo vedere a tutti come deve giocare un Mvp. Il fenomeno dei Rockets mette la firma su un capolavoro da 45 punti , con 9 triple, che regala ai texani l'ottava vittoria nelle ...

NBA : senza LeBron James - ko i Lakers. Warriors battuti all'overtime : NEW YORK, Stati Uniti, - Sconfitta al fotofinish per i Los Angeles Lakers nella notte italiana della regular-season dell' Nba . senza la sua stella LeBron James , assente per infortunio, i ...

Risultati NBA – Harden versione MVP! Bene Bucks e Sixers : Lakers ko senza LeBron - Warriors sconfitti all’overtime : Harden stende i Celtics con una prestazione da MVP! Vittorie per Bucks e Sixers contro Knicks e Jazz, Lakers sconfitti dai Kings in assenza di LeBron James, Warriors ko contro i Blazers all’overtime: i Risultati dei match della notte NBA Ancora appesantiti da pranzi e cene sotto le feste? Forse noi lo siamo ancora, ma non James Harden ha già smaltito tutto! ‘Il Barba’ gioca da MVP e trascina i Rockets alla rimonta verso le zone nobili ...

NBA - infortunio LeBron James - Lakers in allerta : l'assenza potrebbe essere più lunga del previsto : "Questa è la prima volta che chiudiamo un testa a testa combattuto nel finale, senza che lui fosse sul parquet. Se LeBron avesse giocato questa gara, probabilmente la conclusione sarebbe stata diversa"...

NBA - Sacramento-Los Angeles 117-116 : Lakers rimontati senza LeBron - la decide Bogdanovic allo scadere : Sembrava tutto pronto per una grande celebrazione dei giovani Lakers, che senza poter contare su LeBron James per la prima volta in stagione avevano giocato una gara solidissima sul campo di un ...

NBA - infortunio LeBron James : ecco l’esito della risonanza magnetica : Nba, infortunio LeBron James: fortunatamente per i Lakers non si tratta di nulla di grave per il King di Los Angeles Nba, infortunio LeBron James, l’esito della risonanza magnetica è stato negativo, una buona notizia per i Los Angeles Lakers. “Ho schivato un proiettile, ringrazio l’uomo del piano di sopra. Torno presto”, ha twittato LeBron, tranquillizzando i propri tifosi dopo la paura a seguito dell’infortunio occorsogli ...

NBA - LeBron James - risonanza magnetica e sospiro di sollievo : 'L'ho scampata bella' : "L'ho scampata bella!". È questo il senso delle parole che LeBron James affida a Twitter una volta conosciuti gli esiti della risonanza magnetica, che hanno escluso danni gravi , il muscolo inguinale ...

NBA – Lakers - LeBron James commenta il suo infortunio : “di solito non mi preoccupo - ma…” : LeBron James fa chiarezza sulle dinamiche del suo infortunio occorso la notte di Natale nella sfida contro gli Warriors: in caso di lungo stop per Los Angeles sarebbe un brutto colpo Nonostante lo strepitoso successo contro il Golden State Warriors, maturato nella sera di Natale, i tifosi dei Los Angeles Lakers non possono sorridere pienamente. I giallo-viola devono fare i conti con l’infortunio di LeBron James che ha rimediato un ...

NBA - infortunio all'inguine per LeBron James nella vittoria dei Lakers su Golden States : Un problema all'inguine, che sarà verificato domani con una risonanza magnetica, ha costretto LeBron James a chiamarsi fuori nella gara tra Los Angeles e Golden State . Il n.23 dei Lakers è infatti ...