NBA | i risultati della notte | Dallas vince in volata contro OKC | Phila travolta a Portland

NBA - risultati : Belinelli vince il derby azzurro - Gallinari non basta ai Clippers' : Serata storta in tutti i sensi per LA con ben 18 palle perse che hanno pesato come macigni nell'economia della gara merito sopratutto di una gran difesa San Antonio che conferma l'ottimo momento ...

NBA - risultati della notte : altri 41 per James Harden - Denver rimane prima a Ovest - Walker 47 punti ma perde : New Orleans Pelicans-Houston Rockets 104-108 Era solo questione di tempo prima che l'incredibile momento di forma di James Harden iniziasse a scrivere qualche pagina dei libri di storia e accostarsi ...

Risultati NBA – Belinelli batte Gallinari nel derby italiano - Durant trascina Golden State : ok Rockets e Celtics : Ventuno punti per il giocatore italiano, che non riesce però ad evitare la sconfitta dei Clippers con San Antonio. Sorridono anche i Warriors, corsari sul parquet di Portland Non basta una grande prestazione di Danilo Gallinari per evitare ai Clippers la sconfitta con San Antonio, che riesce ad imporsi allo Staples Center con il punteggio di 111-122. Il derby italiano se lo aggiudica dunque Marco Belinelli il quale, nonostante realizzi ...

NBA 2019 - i risultati della notte (30 dicembre) : gli Spurs di Belinelli battono i Clippers di Gallinari nel giorno delle grandi prestazioni individuali : La notte NBA porta in dote nove partite, tra le quali spicca lo scontro tra Portland Trail Blazers e Golden State Warriors. Per i colori italiani, c’è anche spazio per la terza delle quattro sfide nel calendario stagionale tra Los Angeles Clippers e San Antonio Spurs, che equivale al derby italiano tra Danilo Gallinari e Marco Belinelli. Andiamo a vedere come sono andate le gare di stanotte. Diverse partite hanno visto andare in scena ...

Risultati NBA – Lakers ko senza LeBron - il derby di Los Angels porta in trionfo i Clippers : bene anche Pelicans e Thunder : Il derby di Los Angeles finisce in gloria per i Clippers, i Lakers colano a picco senza LeBron: male anche Timberwolves e Spurs I Risultati NBA della notte italiana mostrano un tabellino con 10 match giocati in questo 29 dicembre. La partita che però ha attirato più di tutte le attenzioni dei tifosi e dei media è il derby tra i Lakers ed i Clippers. Le due squadre di Los Angeles si sono affrontate a viso aperto allo Staples Center, dove il ...

NBA - risultati della notte : Toronto crolla a Orlando e perde il 1° posto - disastro Minnesota con Atlanta : Orlando Magic-Toronto Raptors 116-87 La regular season NBA è un animale strano. Può capitare infatti che la squadra con il miglior record della lega si presenti sul campo di una che sta attraversando ...

NBA 2019 - i risultati della notte (29 dicembre) : ai Clippers il derby di Los Angeles - sconfitte per San Antonio Spurs e Toronto Raptors : Ben dieci partite in programma in questa ricca notte NBA. Nella sfida cittadina tra Los Angeles Lakers e Los Angeles Clippers, successo esterno per la formazione di Danilo Gallinari grazie ad un incontenibile Lou Williams. Sconfitta invece per i San Antonio Spurs di Marco Belinelli sul campo dei Denver Nuggets. Cade anche Toronto, superata a sorpresa dagli Orlando Magic, mentre Oklahoma City vince con qualche difficoltà a Phoenix. Vittorie anche ...

NBA - risultati : Harden 45 - Boston si inchina. Lakers beffati senza LeBron : James Harden sta facendo vedere a tutti come deve giocare un Mvp. Il fenomeno dei Rockets mette la firma su un capolavoro da 45 punti , con 9 triple, che regala ai texani l'ottava vittoria nelle ...

NBA risultati : Curry e Durant sbagliano Portland sorprende i Warriors : Supplementare, sotto di due punti. Tripla per vincere a segno, a 5' dalla fine. Il sogno di tutti. Lo realizza Lillard nella 'sua' Oakland zittendo l'Oracle Arena, che ai playoff gli ha riservato ...

Risultati NBA – Harden versione MVP! Bene Bucks e Sixers : Lakers ko senza LeBron - Warriors sconfitti all’overtime : Harden stende i Celtics con una prestazione da MVP! Vittorie per Bucks e Sixers contro Knicks e Jazz, Lakers sconfitti dai Kings in assenza di LeBron James, Warriors ko contro i Blazers all’overtime: i Risultati dei match della notte NBA Ancora appesantiti da pranzi e cene sotto le feste? Forse noi lo siamo ancora, ma non James Harden ha già smaltito tutto! ‘Il Barba’ gioca da MVP e trascina i Rockets alla rimonta verso le zone nobili ...

NBA - i risultati della notte : Portland batte a domicilio Golden State all'OT - tutto facile per Philadelphia : Golden State Warriors-Portland Trail Blazers Poteva essere una partita dall'infinito numero di protagonisti. Alla fine è arrivato quello più scontato, quello pronto a battere il dito sul suo polso ...

Risultati NBA – I Clippers di Gallinari asfaltano Sacramento - Spurs ok sui Nuggets : sorridono Toronto e Indiana : I Raptors si impongono sul parquet di Miami, mentre i Clippers fanno valere il fattore campo nel match contro Sacramento Emozioni e spettacolo nella notte NBA, caratterizzata da numerosi match capaci di tenere con il fiato sospeso tifosi e addetti ai lavori. Dopo la sconfitta contro Philadelphia, Toronto torna al successo e lo fa sul parquet di Miami con il punteggio di 104-106. Match tiratissimo all’American Airlines Arena, risolto ...

NBA - risultati della notte : Doncic batte Anthony Davis - Toronto rimonta Miami : Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans 122-119 Serviva una prestazione speciale per tornare a vincere dopo sei sconfitte consecutive e Luka Doncic non si è fatto trovare impreparato. Il favorito al ...